۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۴

تجهیز ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی در قالب طرح جهش تولید

شهرکرد-سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: با اجرای طرح جهش تولید در دیم‌زارهای استان، ناوگان مکانیزاسیون کشاورزی، تجهیز و نوسازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله سعیدی، صبح شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: طرح جهش تولید در دیم‌زارها وارد پنجمین سال اجرای خود شده و یکی از پروژه‌های مهم این طرح، تجهیز ناوگان مکانیزاسیون استان است.

وی افزود: در سال‌های زراعی گذشته، با جذب اعتبارات از طریق ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، حدود ۲۰۰ دستگاه کارنده، کودکار، موور، سم‌پاش، چیزل و سایر ادوات مکانیزه به ناوگان استان اضافه شده است.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، با اشاره به برنامه‌های سال زراعی ۱۴۰۴ ۱۴۰۵ ادامه داد: تاکنون حدود ۷۰ نفر از متقاضیان دریافت این تسهیلات، اهلیت‌سنجی شده و در شرف تشکیل پرونده و اخذ وام هستند.

سعیدی عنوان کرد: برنامه‌ریزی شده تا ۸۰ نفر دیگر نیز از این طریق اهلیت‌سنجی شوند که در مجموع ۱۵۰ نفر در سال زراعی جدید با حمایت ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بانک ملی ایران، بانک تجارت و بانک رسالت از این تسهیلات بهره‌مند خواهند شد.

وی در خصوص جزئیات این تسهیلات گفت: تسهیلات برای دریافت کارنده‌ها، ۳۰۰ میلیون تومان با نرخ سود ۴ درصد و دوره بازپرداخت ۵ ساله است که به متقاضیان واجد شرایط تحویل داده خواهد شد.

