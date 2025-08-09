  1. استانها
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۵۲

بانوی بجنوردی در جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ قضاوت می‌کند

بجنورد- رئیس هیئت فوتبال خراسان شمالی گفت: «زهرا رحیمی» بانوی ورزشکار بجنوردی مسابقات انتخابی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ را قضاوت می کند.

حسین جعفرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات انتخابی جام ملت‌های فوتسال آسیا ۲۰۲۶ که از تاریخ ۲۹ شهریور تا ۲ مرداد ماه برگزار خواهد شد، زهرا رحیمی، بانوی افتخارآفرین بجنوردی، به عنوان داور رسمی رقابت‌های گروه E انتخاب شد.

وی افزود: این مسابقات به میزبانی کشور چین برگزار می‌شود و حضور زهرا رحیمی در جمع داوران بین‌المللی، گامی بزرگ در مسیر رشد و اعتبار ورزش بانوان استان به شمار می‌رود.

جعفرزاده گفت: زهرا رحیمی، با سال‌ها تلاش، دانش فنی و تجربه ارزشمند، اکنون نماینده شایسته‌ای از خراسان شمالی در عرصه بین‌المللی فوتسال است.

