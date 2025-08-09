به گزارش خبرنگار مهر، میثم قشلاقی، بوکسور شایسته بجنوردی و ملیپوش تیم ایران، در هفتمین مبارزه حرفهای خود در لیگ حرفهای روسیه (RCC) به مصاف «دنیز» از روسیه رفت؛ حریفی که با رنکینگ ۲۰ جهانی و سابقه ۱۲ مبارزه بدون شکست وارد رینگ شده بود.
این مسابقه در قالب هشت راند برگزار شد و قشلاقی موفق شد در راند سوم، حریف قدرتمند خود را ناکاوت کند.
قشلاقی که به عنوان لژیونر در لیگ حرفهای روسیه فعالیت دارد، درباره سطح رقابتها گفت: مسابقات این لیگ بسیار سطح بالاست و همه قهرمانان عنواندار جهانی در آن شرکت میکنند. حضور در این لیگ تجربهای ارزشمند برای من بوده است.
وی در خصوص برنامههای آینده خود افزود: بعد از بازگشت از این مسابقه، بلافاصله به تمرینات اردوی تیم ملی ملحق میشوم و پیش از این مسابقه هم در اردو بودم و آمادگیام را مدیون حمایت مربیان و همتیمیها هستم. بعد از یک مرخصی کوتاه، دوباره اردوها آغاز میشود و با تمام توان در کنار تیم خواهم بود.
این بوکسور بجنوردی همچنین با افتخار از لحظه ورودش به رینگ یاد کرد و گفت: «در ابتدای ورودم به رینگ، با آهنگ کرمانجی یکی از خوانندگان خراسان شمالی وارد شدم و پس از پیروزی، با لباس محلی کرمانجی دستم بالا رفت و با این کار خواستم به ایرانی بودن و کرمانج بودنم افتخار کنم و فرهنگ و هویت سرزمینم را به جهان نشان دهم.
میثم قشلاقی با این پیروزی ارزشمند، بار دیگر نام بجنورد، خراسان شمالی و ایران را در بوکس حرفهای جهان مطرح کرد.
