پیش بینی ۷۵۰۰ میلیارد ریالی برای درمان در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، ذوالفقار تقوی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با بیان اینکه در سال ۱۴۰۲ بیش از ۲,۳۰۰ میلیارد تومان برای بیماران و درمان مردم استان هزینه شد، گفت: این رقم در سال گذشته به ۴,۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

وی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان سال جاری بیش از ۷,۵۰۰ میلیارد تومان برای درمان مردم استان در حوزه سلامت هزینه شود که نشانه رشد هزینه درمان است.

وی به سهم ارز ترجیحی در تأمین هزینه‌های درمان و سلامت اشاره و اضافه کرد: سهم ارز ترجیحی ۵,۰۰۰ میلیارد ریال است.

تقوی تاکید کرد: بیمه سلامت مکلف شد از طریق ارزیابی وسع همه افرادی که نیازمند هستند را تحت پوشش قرار دهد.

وی با بیان که ۵ دهک اول جامعه به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره‌مند هستند، گفت: برای افراد درک ۶ تا دهم تخفیف‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران گفت در سال گذشته مبلغ ماهانه حق سرانه برای هر بیمه شده، ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و این رقم در سال جدید بیش از ۲۳۵ هزار تومان رسیده است.

مدیرکل بیمه سلامت مازندران به طرح پوشش بیمه در مناطق کم برخوردار و آسیب پذیر اشاره و اضافه کرد: این طرح از بهمن سال گذشته در استان شروع شده است و بیش از ۱۰۰ هزار نفر تاکنون تحت پوشش این طرح قرار گرفتند.

تقوی طرح به بیمه درمان افراد محروم در زمان بستری اشاره و اضافه کرد: طرح پوشش بیمه معتادان و زندانیان نیز از دیگر پروژه‌ها محسوب می‌شود.