مهاجم جدید استقلال امروز وارد تهران می شود

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون، مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال کایسری اسپور ترکیه و عضو تیم ملی هائیتی، امروز (شنبه ۱۸ مرداد) وارد تهران خواهد شد تا پس از انجام مراحل اداری، به جمع بازیکنان استقلال بپیوندد. باشگاه استقلال قصد دارد در همان روز از این مهاجم جدید خود به طور رسمی رونمایی کند.

نازون که تجربه بازی در لیگ‌های مختلف اروپایی و حضور در رقابت‌های بین‌المللی با تیم ملی هائیتی را در کارنامه دارد، با سبک بازی قدرتی و توانایی بالا در گلزنی، یکی از گزینه‌های مهم ریکاردو ساپینتو برای تقویت خط حمله به شمار می‌رود.

با پیوستن این مهاجم اهل هائیتی، خط هجومی استقلال شکل متنوع‌تری به خود خواهد گرفت و او در کنار عیسی آل‌کثیر، سعید سحرخیزان و محمدرضا آزادی، چهار گزینه اصلی آبی‌پوشان برای گلزنی در فصل جدید خواهند بود. حضور این بازیکنان در کنار یکدیگر می‌تواند دست ساپینتو را برای استفاده از ترکیب‌های متفاوت در مسابقات پیش‌رو باز بگذارد و توان هجومی استقلال را به شکل چشمگیری افزایش دهد.

هواداران استقلال امیدوارند نازون بتواند با بهره‌گیری از تجربه بین‌المللی و توانایی‌های فردی‌اش، نقش پررنگی در موفقیت‌های تیم ایفا کرده و در کنار سایر مهاجمان، فصل پرباری را برای آبی‌پوشان رقم بزند. به احتمال زیاد قرارداد این بازیکن با استقلال به مدت دو فصل خواهد بود.