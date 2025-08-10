مدت قرارداد مهاجم جدید استقلال مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون، مهاجم تیم ملی فوتبال هاییتی و بازیکن فصل گذشته کایسریاسپور ترکیه، امروز با حضور در ساختمان باشگاه استقلال و برگزاری جلسه با علی نظری جویباری، مدیرعامل این باشگاه، قرارداد خود را با آبیپوشان به امضا خواهد رساند.
نازون که سابقه بازی در لیگهای معتبر اروپا و حضور در رقابتهای بینالمللی را در کارنامه دارد، پس از توافق نهایی با استقلال، برای انجام مراحل پایانی عقد قرارداد وارد تهران شده است.
این مهاجم اهل هاییتی قرار است در فصل پیشرو به خط حمله آبیپوشان اضافه شود و به عنوان یکی از خریدهای مهم نقلوانتقالات تابستانی، زیر نظر کادر فنی استقلال فعالیت کند.
طبق اعلام یک رسانه کشور هایتی قرارداد نازون با استقلال به مدت دو فصل خواهد بود و گفته میشود رقم انتقال این بازیکن به استقلال بیش از یک میلیون یورو بوده است.
