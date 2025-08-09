۲۵ داور و کمک داور در تست پیش فصل مردود شدند

به گزارش خبرنگار مهر، دانیال مرادی در سمینار داوری پیش از شروع فصل بیست و پنجم لیگ برتر فوتبال اظهار داشت: داوران پس از پشت سر گذاشتن تستهای پزشکی قلبی و عروقی، روز گذشته نیز تستهای آمادگی جسمانی خود را مطابق معیارهای فیفا در ورزشگاه دستگردی با موفقیت انجام دادند.
رئیس دپارتمان داوری فدراسیون فوتبال افزود: ۱۲ داور و ۱۳ کمکداور ویدئویی موفق به قبولی در این تستها نشدند.
مرادی همچنین یادآور شد: داوران در کلاسهای عملی شرکت میکنند و ما شرایط مناسبی را فراهم کردهایم تا آنها بتوانند بهترین عملکرد را در فصل پیش رو داشته باشند.
