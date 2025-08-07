زمان رونمایی استقلال از سحرخیزان مشخص شد + جزئیات قرارداد

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال در ادامه فعالیت‌های نقل و انتقالاتی خود، چندی پیش با سعید سحرخیزان، مهاجم ایرانی تیم اورنبورگ روسیه به توافق رسید. این بازیکن شامگاه پنجشنبه ۱۶ مرداد وارد تهران شد.

قرار است سحرخیزان فردا (جمعه ۱۷ مرداد) با حضور در ساختمان باشگاه استقلال، قرارداد خود را به صورت رسمی امضا کند.

طبق توافق انجام‌شده، انتقال سحرخیزان به استقلال به مدت سه فصل خواهد بود، اما بندی در قرارداد او وجود دارد که پس از یک فصل می‌تواند آن را یکطرفه فسخ کند.

خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۲ مرداد خبر از توافق باشگاه استقلال با سعید سحرخیزان داده بود.