خداحافظی مهاجم جدید استقلال از هم تیمی های سابق + عکس

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال کایسری اسپور و تیم ملی هایتی با باشگاه استقلال به توافق کامل رسیده و امروز شنبه ۱۸ مرداد به تهران سفر می‌کند تا رسماً شاگرد ریکاردو ساپینتو در این تیم شود.

در همین رابطه این بازیکن با انتشار پستی در صفحه مجازی خود از هم تیمی‌های خود در این باشگاه ترکیه‌ای خداحافظی کرد. او در پست خود نوشت: «از صمیم قلب از باشگاه کایسری‌اسپور تشکر می‌کنم. واقعاً از حضورم در این تیم و تجربه‌ای که داشتم لذت بردم. ممنون از حمایتی که همیشه به من نشان دادید، عاشقتان هستم.

به همه اعضای کادر فنی و هیئت مدیره می‌گویم که همه چیز بین ما پر از محبت و احترام بوده است. امیدوارم تصمیمی که گرفته شد به آینده باشگاه کمک کند و برای همه شما بهترین‌ها را آرزو می‌کنم.»