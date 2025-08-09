برگزاری نشست مشترک میان «سیدورف» و «ساپینتو»

به گزارش خبرنگار مهر، کلارنس سیدورف مشاور مدیرعامل باشگاه استقلال که روز جمعه وارد تهران شد، با حضور در تمرینات این تیم نشان داد همکاری نزدیکی با کادر فنی دارد.
سیدورف امروز قرار است جلسهای را با ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال برگزار کند تا در خصوص مسائل فنی و برنامهریزیهای پیشرو تبادل نظر کنند. این نشست میتواند تأثیر قابل توجهی بر روند آمادهسازی تیم برای فصل جدید داشته باشد.
علاوه بر این، کلارنس سیدورف به عنوان مهمان ویژه در دیدار سوپرجام که روز دوشنبه ۲۰ مرداد در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار میشود حضور خواهد داشت. حضور چنین چهره مطرحی در این مسابقه، باعث افزایش شور و هیجان بین هواداران استقلال خواهد شد و نشاندهنده عزم جدی باشگاه برای کسب عنوان نخست فصل است.
سیدورف که سابقه درخشانی در فوتبال اروپا و جهان دارد، با تجربیات ارزشمند خود نقش مؤثری در حمایت از باشگاه استقلال ایفا میکند و انتظار میرود حضور او در کنار کادر فنی، انگیزه و روحیه بازیکنان را دوچندان کند.
هواداران استقلال امیدوارند این همکاری جدید، فصل موفقیتآمیزی را برای تیم محبوبشان رقم بزند.
