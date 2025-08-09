  1. ورزش
محرومیت ساپینتو تایید شد؛ مرد پرتغالی غایب بزرگ در سوپرجام

سازمان لیگ فوتبال ایران خبر داد که ریکاردو ساپینتو سرمربی جدید استقلال کماکان چهار ماه محروم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی محرومان فصل قبل که محرومیت شأن به فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ منتقل شده (حتی در صورت تغییر باشگاه) در مسابقات فصل جدید از جمله سوپرجام سال ۱۴۰۴ باید اعمال شود از سوی سازمان لیگ به شرخ زیر اعلام شد:

لیگ برتر:

حسین ابرقویی (خیبر خرم آباد) اخراج

مازیار زارع سرمربی ملوان اخراج

محمدعلی کاظمی فولاد خوزستان اخراج

امیرشبانی شمس آذر قزوین اخراج

محرومین انضباطی

ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال (محرومیت انضباطی از فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ – چهار ماه)

علیرضا بیرانوند تراکتور تبریز (محرومیت انضباطی ۴ ماه)

مهران برزگر مربی ملوان بندرانزلی (یک جلسه انضباطی)

باشگاه خیبرخرم آباد (محرومیت یک جلسه‌ای از حضور تماشاگران آقا و برگزاری مسابقه صرفاً با حضور تماشاگران خانم)

باشگاه تراکتور تبریز (محرومیت یک جلسه‌ای از برگزاری مسابقه در ورزشگاه خانگی و بازی در استان دیگر به تشخیص سازمان لیگ)

سجاد بازرگان (منتسب به کانون هواداران باشگاه خیبرخرم آباد- ۱۲ ماه محرومیت از حضور در کلیه ورزشگاه‌ها)

پیمان نجف پور، امیرکیامنش (منتسب به باشگاه خیبرخرم اباد هر کدام ۶ جلسه محروم از حضور در ورزشگاه محل برگزاری مسابقات تیم)

