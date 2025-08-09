مدیران استقلال غیرحرفه ای هستند؛ از دست دادن کاپیتان تیم اشتباه بود

منصور رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شرایط استقلال گفت: متأسفانه هیچ‌گونه اخبار خوبی از استقلال به گوش نمی‌رسد و همه وعده‌ها و قول‌های مدیران استقلال عملی نشده و هواداران به این گروه اعتماد ندارند. جویباری انسان خوبی است اما دلیل بر این نیست مدیر خوبی هم باشد. او عملکرد بسیار ضعیفی داشته و احساس می‌کنم از خود استقلالی ندارد. اعتراض هواداران به مدیران باشگاه گواه این است که در مدیریت استقلال ناتوان هستند و توانایی مدیریت باشگاه را ندارند. جای تعجب است که هلدینگ خلیج فارس بر چه اساسی این آقایان را برای مدیریت استقلال انتخاب کرد. استقلال برای موفقیت مدیری لازم دارد که با مدیریت یک باشگاه بزرگ آشنا بوده و سال‌ها تجربه مدیریتی داشته باشد. یک مدیر خوب ماشین امضا نیست بلکه باید بتواند مقابل حاشیه‌ها با قدرت مقابله کند. با سرپرست تیم در خصوص وضعیت تیم در ارتباط باشد و پیگیر مشکلات و برطرف کردن اتفاقات باشد. متأسفانه این خصوصیات را در مجموع مدیریتی استقلال ندیدیم و برای همین است که استقلال روزهای خوبی را سپری نمی‌کند.

استقلال بدون تغییر مدیریت موفق نخواهد بود

وی ادامه داد: از همان ابتدا هم مشخص بود که استقلال با این مدیریت به موفقیت دست پیدا نخواهد کرد و نیاز به تغییرات اساسی در مدیریت ضروری است. مگر چقدر باید اشتباه صورت بگیرد و تیم ضربه بخورد که مسئولان هلدینگ دست به کار شده و تغییرات را انجام دهند. استقلال با این شرایط موفق نخواهد بود و باید خونی تازه در مدیریت استقلال تزریق شود. این گروه امتحان خود را پس داده و انتظارات را بر آورده نکردند پس نیاز به تغییرات کاملاً در استقلال حس می‌شود و این اتفاق هرچه زودتر برای بهبود شرایط استقلال باید صورت بگیرد.

در نقل و انتقالات شکست خوردیم

کارشناس فوتبال در خصوص وضعیت نقل و انتقالات استقلال گفت: بدون هیچ توجیه ای در نقل و انتقالات از تمام رقبا شکست خوردیم و قافیه را به حریفان واگذار کردیم. تیم مدیریتی استقلال آنقدر ضعیف عمل کرد که نه تنها نتوانستیم بازیکن بزرگ جذب کنیم بلکه به راحتی داشته‌های خود را هم از دست دادیم. استقلال در فصل پیش و در تمام خطوط نقاط ضعف زیادی داشتیم که مدیریت باشگاه وعده می‌داد که بهترین‌ها را جذب خواهد کرد اما این اتفاق نیفتاد و ما چند بازیکن خوب را هم از دست دادیم و حالا باید با شاهکار مدیران استقلال به دنبال جذب بازیکنان معمولی برای استقلال باشیم.

جدایی حسینی اشتباهی نابخشودنی است

رشیدی درباره جدایی حسینی از استقلال و رأی‌گیری در هیئت مدیره برای ماندن یا رفتن کاپیتان استقلال گفت: رفتن حسینی از استقلال یک اشتباه بزرگ مدیریتی بود. شاید حسینی در چند بازی اشتباه هم داشته اما او کمک‌های زیادی به استقلال کرده بود. متأسفانه شنیدیم که هیئت مدیره برای ماندن یا رفتن حسینی در هیئت مدیره رأی‌گیری شده است. مگر هیئت مدیره مسئول فنی تیم است که باید نظر بدهند پس نقش ساپینتو در مسائل فنی چیست. سرمربی کاپیتان را می‌خواهد اما دیگر آقایان تصمیم می‌گیرند. متأسفانه دخالت در مسائل فنی باعث خواهد شد سرمربی اعتبار خود را از دست بدهد. اشتباهات مدیریتی در استقلال تمامی ندارد و اگر این روند ادامه پیدا کند سنگ بر روی سنگ در استقلال بند نخواهد شد.

استقلال مقابل تراکتور شرایط سختی دارد

وی در مورد دیدار استقلال و تراکتور در سوپر جام گفت: دیدار دو تیم پرطرفدار فوتبال ایران همیشه جذاب و دیدنی است. اما شرایط دو تیم بسیار متفاوت است، تراکتور آماده و پر مهره با حفظ اسکلت فصل گذشته ولی استقلال بدون بازیکن بزرگ با از دست دادن چند یار اصلی خود و ناآماده بودن و مصدوم شدن چند بازیکن. این دیدار به ظاهر و با شرایط موجود باید به نفع تراکتور به پایان برسد ولی اتفاقات فوتبالی همیشه به سود یک تیم نخواهد بود و می‌تواند نتیجه را تغییر بدهد. اگر استقلال بتواند این دیدار را با قهرمانی به پایان برساند با روحیه خوب آماده شروع لیگ برتر شود. استقلال شرایط خوبی ندارد ولی در سخت‌ترین شرایط هم توانسته نتایجی کسب کند که غیر قابل باور خواهد بود.