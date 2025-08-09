افزایش ظرفیت رشته بهداشت مدارس، گامی راهبردی در تحقق عدالت آموزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جعفری، معاون تربیت بدنی و سلامت، گفت: با توجه به رویکرد تحولی دولت در آموزش و پرورش و در راستای اجرای سند تحول بنیادین، امسال ظرفیت پذیرش دانشجو معلم کارشناسی در رشته بهداشت مدارس، با جذب ۹۲۰ نفر افزایش یافت. ظرفیت تحصیل نیز از ۱۳ دانشگاه به ۲۹ دانشگاه علوم پزشکی فراهم شد.
وی افزود: این تصمیم راهبردی، در راستای اهداف سند تحول بنیادین مبنی بر تربیت دانشآموز «تمامساحتی»، تأمین نیروی متخصص در حوزه سلامت دانشآموزان، ارتقا شاخصهای بهداشت، افزایش عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت فضاهای تربیتی در مدارس اتخاذ شده است.
جعفری اضافه کرد: با افزایش پوشش دانشگاههای پذیرنده، امکان تحصیل داوطلبان در مناطق محروم نیز فراهم میشود و در آینده نیروی انسانی بومی، پاسخگوی نیازهای بهداشتی مدارس همان مناطق خواهد بود.
معاون تربیت بدنی و سلامت بیان کرد: دانشجو معلمان این رشته، پس از طی آموزشهای تخصصی در دانشگاههای علوم پزشکی و گذراندن صلاحیتهای حرفهای توسط اساتید دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان مربیان آگاه به حوزه سلامت، مسئول آموزش سواد سلامت، ناظر بر وضعیت بهداشتی مدارس، مشارکت در برنامههای پیشگیری و ترویج سبک زندگی سالم خواهند بود. چنین حضوری میتواند مدارس را به محیطهایی سالمتر و امنتر تبدیل نماید.
وی اضافه کرد: قطعاً. ما این اقدام را آغاز یک مسیر دانسته و هدفگذاری ما، پوشش حداکثری مدارس کشور با نیروی متخصص تربیتشده از مسیر دانشگاه فرهنگیان است.
وی افزود: امید است این برنامه در کنار دیگر برنامههای تحولی، گامی مثبت در جهت ساختن نسلی سالم، توانمند و مسئولیتپذیر باشد.
