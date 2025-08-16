به گزارش خبرگزاری مهر، با موافقت شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی، رشته «بهداشت مدارس» در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی کردستان ایجاد شد؛ اقدامی که میتواند گامی مؤثر در ارتقای سلامت دانشآموزان و توسعه خدمات بهداشتی در محیطهای آموزشی باشد.
شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تازهترین مصوبه خود با تأسیس رشته «بهداشت مدارس» در مقطع کارشناسی پیوسته در دانشگاه علوم پزشکی کردستان موافقت کرد، این رشته قرار است از سال تحصیلی آینده با پذیرش ۲۰ دانشجو آغاز به کار کند.
بر اساس نامهای که به امضای دکتر سید جلیل حسینی از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده، دانشگاه علوم پزشکی کردستان مجوز رسمی برای راهاندازی این رشته را دریافت کرده است.
این تصمیم در جلسه نود و پنجم شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۱۴۰۴ اتخاذ شد.
ایجاد رشته بهداشت مدارس در کردستان، پاسخی به نیاز روزافزون نظام آموزشی کشور به نیروهای متخصص در حوزه سلامت دانشآموزان محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند با توجه به نقش کلیدی مدارس در شکلگیری سبک زندگی و عادات بهداشتی کودکان و نوجوانان، تربیت نیروهای کارآمد در این رشته میتواند در پیشگیری از بیماریها، ارتقای سطح سلامت روانی و جسمی دانشآموزان و کاهش آسیبهای ناشی از محیطهای آموزشی نقشآفرینی جدی داشته باشد.
دانشگاه علوم پزشکی کردستان طی سالهای اخیر با توسعه رشتههای نوین آموزشی و افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو، جایگاه خود را در عرصه آموزش عالی حوزه سلامت ارتقا داده و راهاندازی رشته بهداشت مدارس نیز در همین راستا ارزیابی میشود.
با این مصوبه، دانشگاه علوم پزشکی کردستان به یکی از مراکز پیشگام در تربیت متخصصان بهداشت مدارس تبدیل خواهد شد، گامی که نه تنها در تقویت زیرساختهای نظام سلامت استان مؤثر است بلکه میتواند الگویی برای سایر دانشگاهها در توجه به حوزه بهداشت دانشآموزی و آموزشهای پیشگیرانه باشد.
