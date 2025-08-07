به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در کمتر از یک ساعت، دو فروند پهپاد یمنی را که به عمق سرزمین‌های اشغالی نفوذ کرده بودند، رهگیری کرده است.

عملیات ارتش و نیروهای مسلح یمن علیه رژیم صهیونیستی و محاصره نوار غزه، در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و همچنین در واکنش به تجاوز صهیونیست‌ها به مسجد الاقصی همچنان ادامه دارد؛ این در حالی است که رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند عملیات موفقیت‌آمیز یمنی‌ها را سانسور کرده و هر بار که مدعی رهگیری پهپاد یا موشکی می‌شود، آن را رسانه‌ای می‌کند.