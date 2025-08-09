نظارت بر بازار برای برخورد قاطع با گران فروشان

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شیرمحمدی در هفتمین جلسه کمیته فرعی تنظیم بازار استان قم، کمفروشی، گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط بازار را از مهمترین چالشها دانست که باید با جدیت با آنها برخورد شود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت همکاری و هماهنگی بیشتر میان نهادهای نظارتی و صنفی، بر لزوم اقدام هماهنگ برای ایجاد ثبات در بازار تاکید کرد و خواستار برنامهریزی دقیق برای روزهای آینده بهویژه در آستانه ایام خاص گردید.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری قم با تاکید بر افزایش تعامل میان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با اتاق اصناف و اتحادیهها، این همکاری را زمینهساز ثبات بیشتر در بازار و جلوگیری از ایجاد تنش در عرضه و تقاضا دانست.
در این جلسه، وضعیت بازار و عملکرد اصناف در حوزه تأمین و عرضه کالاها مورد بررسی قرار گرفت، اعضای جلسه ضمن ارائه گزارشهای مربوط به موجودی و قیمت اقلام اساسی، تصمیماتی را در خصوص کنترل قیمتها، تأمین کالاهای مورد نیاز و جلوگیری از کمبود در بازار اتخاذ کردند.
خدمات رسانی به زائران اربعین در قم
دبیر ستاد اربعین استان قم نیز در گفت و گویی اظهار داشت: این ستاد که در خردادماه ۱۴۰۴ شکل گرفت ۲۲ کمیته فعال از جمله بهداشتی، امنیتی، سلامت، اسکان، پذیرایی و غیره دارد و پیش بینیهای لازم اندیشیده شدهاست.
رضا شکارچی افزود: در ستاد اربعین ۲ محور کلی دنبال شده، یکی بحث اسکان و تغذیه زوار اربعین و دیگری بحث اعزام زوار و مواکب به کشور عراق است و بقیه کمیتهها کمک و یاری دهنده این ۲ کمیته بودند.
مدیر بخش رفاهیات زائر استانداری قم گفت: سال گذشته ۴۵۵ هزار نفر در بازه یک ماهه پنج صفر تا پنج ربیع الاول در قم اسکان یافتند و برای سال جاری حدود ۱۰ درصد افزایش، پیش بینی شدهاست.
وی بیان کرد: در موضوع اسکان در داخل شهر قم، حرم مطهر حضرت معصومه (س)، مسجد مقدس جمکران و آستان مقدس امامزاده سید جمال الدین (ع) مرکزیت دارد، ولی با رایزنی صورت گرفته ۴۰ مدرسه در مناطق مختلف زیر نظر آموزش و پرورش نیز اعلام آمادگی پذیرش زائران اربعین را کردهاند.
وی گفت: در کنار این موارد، پویش بیت الحسینها نیز فعال است، همچنین گروهی از مردم نیز برای اسکان زائران اربعین حسینی در منازل خود اعلام آمادگی نمودهاند.
مدیر بخش رفاهیات زائر استانداری قم گفت: تاکنون حدود ۷۰ هزار نفر از قم برای سفر اربعین به کشور عراق اعزام شدهاند و این رقم در سال گذشته ۱۵۲ هزارنفر بوده که تقریباً پیش بینی ما نیز برای امسال حدود همین تعداد است.
وی ادامه داد: آمادگیهای لازم برای جابجاییهای زائران اربعین انجام شده و هیچ کمبودی در این زمینه نیست.
شکارچی اظهار کرد: مواکب آموزش دیده در قم ۱۴۶ مورد است که تقریباً ۸۰ درصد مواکب از مرز خارج و تجهیزات مواکب به عراق در شهرهای زیارتی و مسیر پیاده روی اربعین منتقل شدهاند.
دبیر ستاد اربعین قم در پایان گفت: خدمات به زائران خلاصه به شهر قم نیست و در بقاع متبرک در سطح استان که در مسیر زائران قرار دارند، خدمات اسکان و تغذیه ارائه میشود.
تأکید بر نظارت جدی بر جابجایی زائران اربعین
حسین محمودی سرپرست معاونت اجتماعی، فرهنگی و زیارت استانداری قم نیز در بازدید از پایانه مسافری مرکزی قم، بر لزوم کنترل و نظارت دقیق بر فرآیند جابجایی زائران اربعین تأکید کرد و خواستار تسهیل روند اجرایی سفرها شد.
در حاشیه این بازدید، نشست معاون استاندار قم با مسئولان حملونقل جادهای در محل پایانه مسافری مرکزی برگزار شد. در این جلسه، روند اجرایی طرح جابجایی زائران اربعین مورد بررسی قرار گرفت.
محمدحسن کلهری، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای قم نیز در این نشست با ارائه آمار زائران منتقلشده از این استان به مرزهای اربعین، اعلام کرد: گروههای نظارتی این اداره کل در ورودی آزادراهها، گلوگاههای جادهای و مقابل پاسگاههای پلیس راه مستقر شدهاند تا طرح کنترل دروازهای ناوگان عمومی مسافر را اجرا کنند.
نظر شما