۲۴ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۲۰

شناسایی و بازداشت سارقان احشام در قم

قم – رئیس پلیس آگاهی استان قم از شناسایی و دستگیری اعضای باند سرقت احشام خبر داد و گفت: متهمان در بازجویی‌ها به ارتکاب سرقت و مخفی کردن احشام مسروقه اعتراف کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی‌پور اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهر قم، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: با حضور مأموران در محل وقوع سرقت و انجام بررسی‌های اولیه مشخص شد سارقان با یک دستگاه خودروی پرشیا اقدام به سرقت کرده‌اند که در ادامه با اقدامات فنی و پلیسی، دو متهم شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم تصریح کرد: در ابتدا متهمان منکر ارتکاب سرقت بودند، اما در بازجویی‌های فنی به جرم خود اعتراف و محل اختفای احشام مسروقه را معرفی کردند.

