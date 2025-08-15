شناسایی و بازداشت سارقان احشام در قم

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر عباسعلیپور اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت احشام در سطح شهر قم، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
وی افزود: با حضور مأموران در محل وقوع سرقت و انجام بررسیهای اولیه مشخص شد سارقان با یک دستگاه خودروی پرشیا اقدام به سرقت کردهاند که در ادامه با اقدامات فنی و پلیسی، دو متهم شناسایی و با هماهنگی مرجع قضائی طی عملیات غافلگیرانه دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان قم تصریح کرد: در ابتدا متهمان منکر ارتکاب سرقت بودند، اما در بازجوییهای فنی به جرم خود اعتراف و محل اختفای احشام مسروقه را معرفی کردند.
