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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

تاکید فرماندار تنگستان بر برخورد قاطع با تخلفات بازار

تاکید فرماندار تنگستان بر برخورد قاطع با تخلفات بازار

بوشهر-فرماندارتنگستان بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات صنفی و پیگیری مشکلات موجود در حوزه صمت شهرستان تأکید کرد و گفت: برخورد با تخلفات بازار و نظارت دقیق بر زنجیره تأمین کالا الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در بازدیدی سرزده از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و نحوه رسیدگی به امور ارباب‌رجوع قرار گرفت.

وی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسهیل امور تولیدکنندگان، ارتقای پاسخگویی ادارات و نظارت مستمر بر بازار، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت در مسیر رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی حرکت کنند و نظارت بر بازار نیز به‌صورت دقیق و میدانی دنبال شود.

فرماندار تنگستان همچنین بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات صنفی و اقتصادی و پیگیری مشکلات موجود در حوزه صنعت و معدن شهرستان تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش دقیق از چالش‌ها و اقدامات اصورت گرفته شد.

در پایان این بازدید، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی برای حمایت از تولید و کنترل وضعیت بازار تأکید شد.

کد مطلب 6868559

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