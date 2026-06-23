تاکید فرماندار تنگستان بر برخورد قاطع با تخلفات بازار

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح سه شنبه در بازدیدی سرزده از اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات و نحوه رسیدگی به امور اربابرجوع قرار گرفت.
وی در این بازدید با تأکید بر ضرورت تسهیل امور تولیدکنندگان، ارتقای پاسخگویی ادارات و نظارت مستمر بر بازار، اظهار کرد: دستگاههای اجرایی باید با جدیت در مسیر رفع موانع پیشروی فعالان اقتصادی حرکت کنند و نظارت بر بازار نیز بهصورت دقیق و میدانی دنبال شود.
فرماندار تنگستان همچنین بر لزوم برخورد قاطع با تخلفات صنفی و اقتصادی و پیگیری مشکلات موجود در حوزه صنعت و معدن شهرستان تأکید کرد و خواستار ارائه گزارش دقیق از چالشها و اقدامات اصورت گرفته شد.
در پایان این بازدید، بر ضرورت هماهنگی بیشتر میان دستگاههای اجرایی برای حمایت از تولید و کنترل وضعیت بازار تأکید شد.
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