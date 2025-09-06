به گزارش خبرنگار مهر، رضا آقاعلیخانی، ظه، شنبه در بازدید میدانی از پروژه مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی رباط کریم که با همراهی حسن قشقاوی، نماینده مردم رباطکریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، سیاوش نوری، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری و جمعی از مسئولان صورت گرفت، اظهار داشت: از ابتدای سال جاری که عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده، تاکنون بیش از ۷۰ درصد آن تکمیل شده است.
وی با بیان اینکه تأمین پایدار آب شرب و ارتقای خدمات فاضلاب از اولویتهای مهم شهرستان است، افزود: پیشرفت این طرح بیانگر تلاش مستمر تیم اجرایی و جدیت مسئولان در مسیر خدمترسانی به مردم است.
آقاعلیخانی ادامه داد: اختصاص اعتبار ۱۱۰ میلیارد تومانی از محل منابع اعتباری مربوطه، امکان تکمیل این پروژه را در زمان مقرر فراهم کرده است. این طرح علاوه بر افزایش ظرفیت آبرسانی شهرستان، نقش مهمی در کاهش مشکلات فاضلاب و ارتقای سلامت عمومی شهروندان خواهد داشت.
فرماندار رباطکریم با تأکید بر اینکه تکمیل این پروژه گامی اساسی در توسعه زیرساختهای شهری و افزایش رفاه مردم محسوب میشود، گفت: روند اجرای پروژههای مرتبط با آب و فاضلاب با جدیت دنبال خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به پروژههای در دست اقدام شهرستان افزود: زمین مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی نصیرشهر نیز آماده شده و در آینده نزدیک عملیات اجرایی آن آغاز میشود تا ظرفیت تأمین آب شرب رباط کریم بیش از پیش افزایش یابد.
