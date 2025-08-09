برخورد با دلالان و مدعیان نفوذ در شعب تامین اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی با توجه به گزارشهای دریافتی، نسبت به انتشار آگهی، برقراری تماس و مراجعه از جانب افراد و شرکتها به کارفرمایان گرامی، با ادعای کاهش غیرمتعارف و غیرقانونی بدهی، پیگیری و انجام امور وصول حق بیمه، نفوذ در شعب و هیأتهای تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی و … هشدار میدهد.
متأسفانه برخی افراد سودجو با ادعای ارائه خدمات خارج از چارچوب و رویه قانونی، اقدام به اخاذی و دریافت وجه از مراجعین و خدمتگیرندگان این سازمان بویژه کارفرمایان گرامی میکنند. بدین وسیله تاکید میشود که ادعاهای مطروحه در این زمینه مورد تأیید سازمان نیست.
همچنین به همه بیمهشدگان، بازنشستگان و کارفرمایان این اطمینان داده میشود که به منظور صیانت از حقوق و منابع ایشان نزد سازمان تأمین اجتماعی و نیز اعتبار و سلامت کاری همکاران سازمان، تشدید نظارت و برخورد با دلالان و افرادی که با ادعای نفوذ در شعب و هیأتهای تشخیص مطالبات، از مردم مبالغ هنگفتی دریافت میکنند، در دستور کار مراجع ذیربط سازمان است.
از عموم مردم بویژه کارفرمایان گرامی درخواست میشود، در صورت مواجه با موارد مشابه، مراتب را از طریق سامانه سوت زنی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی اینترنتی ba.tamin.ir و یا سامانه ارتباطات و نظارت مردمی سازمان تأمین اجتماعی به نشانی اینترنتی 1420.tamin.ir و تلفن ۱۴۲۰ اعلام کنند.
