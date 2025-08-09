راز درمان آنفلوانزا در شکلات نهفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، طبق پژوهشی که در ژورنال PNAS منتشر شده، ترکیب دارویی تئوبرومین موجود در شکلات و یک ماده ناشناخته تر به نام آراینوزین(arainosine) می تواند درمان آنفلوآنزا را تغییر دهد و حتی بهتر از داروی ضد آنفلوآنزای Tamiflu عمل کند. این ترکیب درمانی نقطه ضعفی کلیدی در ویروس آنفلوآنزا که یک کانال میکروسکوپی کوچک در ویروس برای تکثیر و گسترش آن است را هدف می گیرد.

مسدودسازی این دروازه قابلیت زنده ماندن ویروس را به طور موثر از بین می برد. محققان متوجه شده اند درمان مذکور در مقابله با شاخه های مقاوم به داروی ویروس آنفلوآنزا، چه در کشت سلولی و چه در آزمایش های حیوانی، بسیار بهتر از Tamiflu عمل می کند.

آنها ترکیب جدید دارویی را با بررسی مخزنی از ترکیباتی که در اصل برای بیماری های دیگری توسعه یافته بودند، کشف کردند. ایزیا آرکین یکی از مولفان پژوهش می گوید: ما فقط یک داروی آنفلوآنزای بهتر ارائه نمی کنیم، ما روشی نوین برای هدف گرفتن ویروس ها معرفی می کنیم که برای مقابله با همه گیری های آینده به ما کمک می کند.

درمان های فعلی آنفلوآنزا مانند Tamiflu تاثیرگذاری خود را از دست می دهند زیرا ویروس خود را با آنها سازگار می کند. دلیل این امر آن است که بیشتر داروهای مورد مصرف فعلی یک پروتئین را هدف می گیرند که اغلب جهش می یابد و در نتیجه در گذر زمان تاثیرگذاری درمان نیز کمتر می شود.

در تحقیق جدید به جای این پروتئین کانال یونی M۲ ویروس آنفلوآنزا هدف گرفته شده که نقشی کلیدی در تکثیر آن دارد. همچنین محققان دریافتند احتمال بروز مقاومت دارویی در برابر این ترکیب دوگانه، به‌طور قابل‌توجهی کمتر است.

آنها در این باره نوشتند: استفاده از روشی ترکیبی نشان داد هم افزایی آراینوزین و تئوبرومین به ویژه در برابر آنفولانزای خوکی و آنفولانزای مرغی قدرتمند است. در پایان نتیجه این تحقیق نشان دهنده یک درمان احتمالی جدید برای آنفلوآنزا و همچنین رویکردی که به اندازه کافی کلی است و به‌راحتی می‌توان آن را برای سایر اهداف ویروسی به کار برد.