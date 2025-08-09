بازدید وزیر راه و شهرسازی از پایانه مرزی چذابه

به گزارش خبرنگار مهر فرزانه صادق صبح امروز شنبه به استان خوزستان سفر کرد و از پایانه مرزی چذابه، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های رسمی کشور برای اعزام زائران به عراق در ایام اربعین، بازدید به عمل آورد. این پایانه با ۳۴ گیت خروجی در شهرستان دشت آزادگان واقع شده و به عنوان نقطه صفر مرزی شناخته می‌شود.

در این بازدید، وزیر راه و شهرسازی به بررسی اقدامات انجام شده برای تسهیل سفرهای اربعین پرداخت. از جمله این اقدامات می‌توان به تهیه و نصب دیوار پیش ساخته به طول ۲۰۰ متر، تعمیرات سرویس بهداشتی شماره ۶، تقویت زیرساخت تأسیسات برقی پایانه، و بهسازی سیستم‌های سرمایشی اشاره کرد. همچنین، نصب و تکمیل فن و مه‌پاش، گیت‌بندی، و محوطه‌سازی فضای زیرین سایبان خیمه‌ای نیز در دستور کار قرار داشت.

علاوه بر این، برنامه‌های در دست اقدام در محورهای منتهی به پایانه شامل بهسازی و لکه‌گیری باند رفت و برگشت محور سوسنگرد- بستان- چذابه، لکه‌گیری و روکش حفاظتی محور اهواز- حمیدیه، و بهسازی آسفالت محور اهواز- سوسنگرد و بالعکس مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ترافیکی و اجرای حفاظ بتنی (نیوجرسی) در این محورها نیز در دستور کار قرار دارد.