نمایندگان خوزستان به دلیل قطعی برق با وزیر نیرو برخورد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمد رحیمی پیش از ظهر امروز در گفتگویی رسانهای با اشاره به مناسبت روز خبرنگار، خبرنگاران متعهد و دغدغهمند را «مجاهدان جهاد تبیین» خواند و از آنان قدردانی کرد؛ اما در عین حال هشدار داد که قلم فروشی و تخریبگری، خیانت به ملت و مغایر با رسالت رسانهای است.
حجت الاسلام والمسلمین محمد رحیمی همچنین به اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: امروز موکبداران ایذه با وجود گرمای طاقتفرسا و محدودیت امکانات با خدمت به زائران، این فرهنگ اصیل را زنده نگه داشتهاند و شایسته است مسئولان شهرستان از این فرصت برای معرفی هویت بختیاری بهره ببرند.
وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تحولات منطقه، پیروزی اخیر جبهه مقاومت در مقابله با رژیم صهیونیستی را نتیجه رهبری حکیمانه، قدرت دفاعی جمهوری اسلامی و همبستگی ملت ایران دانست.
امام جمعه موقت ایذه گفت: این حوادث نشان داد دشمنان نمیتوانند اراده خود را بر ملت ایران تحمیل کنند و هرگونه تجاوز با شکست سنگین مواجه خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین محمد رحیمی با تجلیل از نقش حزبالله لبنان در حفظ امنیت و استقلال این کشور، مخالفت خود را با طرح خلع سلاح این جنبش اعلام و تأکید کرد: حزبالله بخشی از مردم لبنان است و سلاح آن پیوند خورده با عزت و امنیت منطقه است.
امامجمعه موقت ایذه خواستار ورود دادستان ایذه به موضوع قطعی برق برای پیگیری حقوق شهروندان شد و تأکید کرد: نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی باید بهدلیل تداوم خاموشیها، با وزیر نیرو برخورد کنند تا دیگر شاهد قطع برق مردم در گرمای طاقتفرسای خوزستان نباشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محمد رحیمی در پایان از مسئولان و مدیران استانی خواست برنامه دقیق زمانبندی قطعیها را به مردم اعلام کنند تا شهروندان با آگاهی و همراهی، بتوانند مشکلات ناشی از ناترازی برق را پشت سر بگذارند.
