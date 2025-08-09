به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره‌کل هنرهای تجسمی، آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی در توضیح اخبار غیرصحیح منتشرشده مبنی بر پایان حضور ایران در سیته، با توجه به سوابق امر در دولت‌های گذشته و با اشاره به آغاز مذاکرات در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ برای تعمیرات آتلیه‌های این مجموعه گفت: طی سنوات قبل، هنرمندان زیادی از ایران در سیته حضور یافته اند. این برنامه شامل همه کشورهای عضو بوده و ایران نیز در سال ۲۰۱۸ وارد گفتگوها شده است اما با شیوع کرونا و توقف موقت پذیرش هنرمندان، روند بازسازی، متوقف و اعزام‌ها قطع شده است. وقفه ناشی از کرونا، تحریم‌های بین المللی علیه ایران، عدم ابلاغ مبلغ مورد نیاز و عدم ابلاغ نحوه پرداخت در سالهای قبل، تیرگی روابط ایران و فرانسه، عدم پیگیری مکاتبات در دولتهای قبل و عدم شفافیت طرف فرانسوی در مواجهه با ایران، مجموعه دلایل وضعیت کنونی است.

وی ادامه داد: مدیریت سیته در سال ۲۰۱۹ اعلام کرده بود آیین‌نامه جدیدی برای اعزام هنرمندان تدوین خواهد شد. این آیین‌نامه که شرایط سخت‌تری داشت، در نهایت تا سال ۲۰۲۲ به طول انجامید و همین تأخیر باعث شد نامه‌های مدیریت قبلی، گاه یک تا ۲ سال بی‌پاسخ بماند.

مهدی‌زاده با بیان اینکه ایران در سنوات قبل، آیین‌نامه جدید را پذیرفته و برای اجرای آن آماده بوده، افزود: طی این مدت، نامه‌ای مبنی بر قطع همکاری با سیته در سوابق موجود نیست.

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأکید کرد: ما آماده پرداخت هزینه‌های لازم هستیم. با این حال، پرداخت در چارچوب روابط بین‌الملل نیازمند رعایت تشریفات است و طرف فرانسوی تا کنون جزئیات را بیان نکرده است.

به گفته مدیرکل هنرهای تجسمی، نامه‌ای غیررسمی درباره تعلیق عضویت ایران در ژانویه امسال به سفارت ایران در فرانسه ارسال شده اما مطابق پروتکل‌ها، این مهم باید به موزه هنرهای معاصر یا اداره کل هنرهای تجسمی، ابلاغ و فرصت پاسخ‌گویی داده می شد. در حالی که این امر رخ نداده است.

مهدی‌زاده با اشاره به ابهامات و عدم شفافیت در موضوعات «تعیین مبلغ، نحوه پرداخت و نحوه اعزام هنرمندان»، افزود: در زمان معاونت امور هنری فعلی، پس از وقفه چند ساله در دولت‌های گذشته، با برگزاری جلسات متعدد داخلی و با وزارت امور خارجه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، مبلغی که حتی ابلاغ نشده، تامین اعتبار گردیده و در بودجه پیش بینی شده است. ضمن اینکه از نظر ایران، اعزام باید از مسیرهای رسمی و با نظارت نهادهای فرهنگی ایران انجام شود.

وی تصریح کرد: موضوع سیته رها نشده و تیمی متشکل از اداره‌کل هنرهای تجسمی، موزه هنرهای معاصر، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه در حال پیگیری است. مکاتبات و جلسات حضوری ادامه دارد و رایزن فرهنگی ایران در فرانسه نیز، فعالانه در این روند مشارکت دارد». به همین دلیل، مدیریت این روند باید به‌صورت جمعی و ملی انجام شود و تصمیمات آن تنها به یک سازمان یا فرد محدود نیست. امری که در لایه رویکردهای سیاسی خصوصاً با تحولات اخیر از جانب طرف فرانسوی مواجه شده، در حالی که این مقوله، امری صرفاً فرهنگی و هنری است.

مهدی‌زاده در پایان با ابراز امیدواری نسبت به بهبود روابط فرهنگی با فرانسه از طریق همکاری نهادهای داخلی و رایزنی‌های دیپلماتیک، مجددا تاکید کرد: هنرمندان ایرانی از ویترین سیته حذف نشده اند.