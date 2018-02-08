بخش بین الملل تجسمی فجر افتتاح شد/ دقت در داوری های جشنواره

به گزارش خبرنگار مهر، بخش بین الملل دهمین جشنواره تجسمی فجر روز گذشته ۱۸ بهمن با حضور مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمشید حقیقت شناس دبیر هنری جشنواره تجسمی فجر، عبدالرحیم سیاهکارزاده دبیر اجرایی و جمعی از نمایندگان و سفیران کشورها در موسسه اکو افتتاح شد.

در این بخش ۶۷ اثر از ۳۹ هنرمند که از ۱۵ کشور بودند به نمایش گذاشته شد که در رشته های مختلف هنرهای تجسمی ارایه شده بود.

این کشورها شامل افغانستان، سوییس، یونان، ایتالیا، آلمان و ... می شدند و از امروز نمایشگاه برای عموم مردم تا ۲۵ اسفند باز است.

مجید ملانوروزی مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این نمایشگاه و آثار آن که بیشتر از افغانستان ارایه شده بود و بعضی در جایگاه آثار بین المللی نبودند، توضیح داد: این آثار از کشورهای مختلف آمده است و باید هنرمندان و پیشینه آنها را شناخت اینها قطعا افرادی هستند که پیشینه زیادی در کشور خود دارند.

وی همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره معرفی هنرمندان برگزیده نهمین دوره از جشنواره تجسمی فجر به فرانسه بیان کرد: این فرصتی است که برای هنرمندان قرار داده شد و چه بهتر که برگزیدگان بتوانند، بروند و من فکر می کنم قطعا یک یا دو نفر از هنرمندان برگزیده به سیته دزار فرانسه رفته اند و بعضی دیگر هم خواهند رفت.

وی ادامه داد: شهرک فرانسه محدودیت هایی هم دارد ولی قطعا برگزیده ها به سیته فرانسه می روند. تاکنون کسانی هم که در جشنواره تجسمی فجر برگزیده نشده اند، رفته اند پس چه بهتر کسانی بروند که برگزیده جشنواره تجسمی بوده اند.

ملانوروزی درباره انتخاب برگزیده های جشنواره تجسمی امسال بیان کرد: پارسال فقط در یکی از کارها بحث هایی پیش آمد و البته خوب بود که آن بحث ها انجام شد چون این مباحثه ها بخشی از حوزه تجسمی است که بدانید هر کاری را تا چه حد باید اقتباس کنید.

وی یادآور شد: هیات داوران از هنرمندان زبده و اهالی دانشگاهی هستند و حتما به نحوه داوری ها توجه می کنند چون آبروی شان برای شان مهم است.

ملانوروزی در پایان درباره حاشیه هایی که نسبت به حضور یا رفتن اش با آمدن وزیر ارشاد جدید مطرح شده است، بیان کرد: حاشیه های ما همیشه از متن بیشتر است با این حال ما دلبستگی به این سمت نداریم و حق هر مدیری هم هست که بخواهد تغییراتی در حوزه کاری خود ایجاد کند.

در این مراسم بازگشایی هنرمندان و نمایندگانی هم از کشورهای مختلف بودند.

کاترینا بالامتی نماینده بنیاد فرهنگی یونان در ایران بود که درباره حضور چند اثر در این نمایشگاه از یونان بیان کرد: این اولین بار است که در بخش هنرهای تجسمی فجر شرکت کرده ایم ولی پیش از این پروژه های مشترکی از جمله تئاتر با ایران داشته ایم.

وی ادامه داد: به طور مثال تئاترهایی از ایران داشته ایم که در یونان اجرا شده است.

بالامتی درباره نظرش نسبت به هنر و فرهنگ ایرانی یادآور شد: هنر ایران مثل یونان بسیار قدمت دارد و من خوشحال هستم که این همه خلاقیت و نوآوری در هنر ایران می بینم.

یکی از نمایندگان کشور افغانستان نیز به یکی از آثار این کشور اشاره و عنوان کرد: یکی از آثار افغانستان در این نمایشگاه نمدی است که با استفاده از موی بیش از هزار نفر بافته شده و حدود یک سال روی آن کار شده است.

نمایشگاه بخش ملل دهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر تا ٢٥ بهمن در خیابان موحد دانش (اقدسیه) موسسه فرهنگی اکو دایر است و علاقمندان می توانند از ساعت ۱۶ تا ۲۰ از این نمایشگاه دیدن کنند.