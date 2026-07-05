وزش بادهای شدید و احتمال برخاستن گرد و غبار در خوزستان

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی اظهار کرد: از فردا تا روز پنجشنبه، پدیده غالب در مناطق غربی، شمالغربی، جنوبی و مرکزی استان، وزش بادهای متوسط تا نسبتاً شدید خواهد بود که با توجه به شدت باد، احتمال برخاستن گرد و غبار موقتی نیز وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت دریا افزود: در این ایام، شمال خلیج فارس نیز مواج پیشبینی میشود. وی توضیح داد: تا اواسط وقت فردا، افزایش رطوبت و شرجی در سواحل شرقی و جنوبی ادامه خواهد داشت و پس از آن با تغییر سوی جریانات، میزان رطوبت کاهش مییابد.
مدیرکل هواشناسی خوزستان در خصوص روند تغییرات دما تصریح کرد: تا روز سهشنبه، دمای هوا بین دو تا سه درجه افزایش خواهد یافت.
سبزه زاری در پایان با ارائه آمار دمایی شبانهروز گذشته گفت: آبادان با دمای ۴۷ درجه و ایذه با دمای ۲۱ درجه، به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند. وی افزود: اهواز نیز در شبانهروز گذشته به بیشینه دمای ۴۶.۱ و کمینه دمای ۳۱.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
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