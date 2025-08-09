تیراندازی در میدان «تایمز» نیویورک با ۳ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایبیسینیوز، در پی وقوع تیراندازی در میدان «تایمز» واقع در نیویورک آمریکا، دست کم سه نفر زخمی شدند.
پلیس از بازداشت یک فرد خبر داد و اعلام کرد که هماکنون تحت بازجویی قرار دارد.
ویدئوهای منتشرشده در فضای مجازی نشان میدهد که مردم در حال فرار از محل تیراندازی هستند و پلیس خودرویی را محاصره کرده و نیروهای امدادی در حال رسیدگی به زخمیها هستند. به گفته پلیس، چندین تن نیز با حراحات جزئی بستری شدهاند.
شهر نیویورک امسال شاهد کاهش چشمگیر خشونت با اسلحه بوده و تا سوم آگوست، کمترین حوادث تیراندازی در چند دهه اخیر در این شهر به ثبت رسیده که نسبت به بازه مشابه در سال گذشته، ۲۳ درصد کاهش داشته است.
نظر شما