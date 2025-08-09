  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

تیراندازی در جورجیای آمریکا؛ افسر پلیس کشته شد

تیراندازی در جورجیای آمریکا؛ افسر پلیس کشته شد

وقوع تیراندازی در خارج از «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌» آمریکا واقع در ایالت جورجیا، به کشته شدن یک افسر پلیس منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در جریان حادثه تیراندازی در از «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌» آمریکا واقع در ایالت جورجیا، یک افسر پلیس کشته شد.

پلیس شهر آتلانتا در ایالت جورجیا گفت که این تیراندازی در نزدیکی دانشگاه «اموری» رخ داد و ضارب به ضرب گلوله از پا درآمد.

مقامات هویت افسر پلیس کشته‌شده را «دیوید رز» ۳۳ ساله اعلام کرده‌اند. وی پس از حضور در محل حادثه، هدف شلیک قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

شهردار آتلانتا گفته است که این حادثه هیچ قربانی یا مجروح غیرنظامی نداشته و اوضاع تحت کنترل است.

کد خبر 6555419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها