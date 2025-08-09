تیراندازی در جورجیای آمریکا؛ افسر پلیس کشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، در جریان حادثه تیراندازی در از «مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌» آمریکا واقع در ایالت جورجیا، یک افسر پلیس کشته شد.

پلیس شهر آتلانتا در ایالت جورجیا گفت که این تیراندازی در نزدیکی دانشگاه «اموری» رخ داد و ضارب به ضرب گلوله از پا درآمد.

مقامات هویت افسر پلیس کشته‌شده را «دیوید رز» ۳۳ ساله اعلام کرده‌اند. وی پس از حضور در محل حادثه، هدف شلیک قرار گرفت و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

شهردار آتلانتا گفته است که این حادثه هیچ قربانی یا مجروح غیرنظامی نداشته و اوضاع تحت کنترل است.