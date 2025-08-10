ثبت جدیدترین حادثه تیراندازی در آمریکا با ۶ زخمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه سی بی اس گزارش داد که تیراندازی در شهر بالتیمور آمریکا واقع در ایالت مریلند این کشور دست کم شش زخمی برجای گذاشت.

در میان این زخمی‌ها یک دختر بچه پنج ساله نیز به چشم می‌خورد.

رئیس پلیس بالتیمور اعلام کرد که تحقیقات در خصوص این تیراندازی دسته جمعی آغاز شده است.

هنوز اطلاعاتی در خصوص عامل این تیراندازی منتشر نشده است. این در حالی است که حوادث مربوط به تیراندازی در مناطق مختلف آمریکا به صورت روزانه ثبت می‌شود به طوری که روز گذشته تیراندازی در میدان تایمز نیویورک سه زخمی برجای گذاشت.