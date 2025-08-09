  1. استانها
  2. لرستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

کالاهای سریع‌الفساد در انبارهای لرستان دراسرع‌وقت تعیین تکلیف شوند

خرم‌آباد - مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، تأکید کرد: کالاهای سریع‌الفساد در انبارهای این استان دراسرع‌وقت تعیین تکلیف شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان شاهی امروز شنبه در جریان از انبارهای اموال تملیکی لرستان با تأکید بر ضرورت مختومه کردن پرونده‌های سنواتی، اظهار داشت: در خصوص کالاهای سریع‌الفساد، لازم است پس از درخواست رسمی اداره کل اموال تملیکی، مجوزهای مربوط به تبصره ۲ قانون در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود.

وی از عملکرد مثبت انبارهای اموال تملیکی استان و انطباق آن با استانداردهای موردنیاز ابراز رضایت کرد و فرایندهای موجود در انبارها را رضایت‌بخش دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا، بلافاصله پس از صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی، برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی، به اداره کل اموال تملیکی اعلام می‌شود.

کد خبر 6555322

