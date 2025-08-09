به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان شاهی امروز شنبه در جریان از انبارهای اموال تملیکی لرستان با تأکید بر ضرورت مختومه کردن پرونده‌های سنواتی، اظهار داشت: در خصوص کالاهای سریع‌الفساد، لازم است پس از درخواست رسمی اداره کل اموال تملیکی، مجوزهای مربوط به تبصره ۲ قانون در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شود.

وی از عملکرد مثبت انبارهای اموال تملیکی استان و انطباق آن با استانداردهای موردنیاز ابراز رضایت کرد و فرایندهای موجود در انبارها را رضایت‌بخش دانست.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا، بلافاصله پس از صدور رأی نهایی از سوی تعزیرات حکومتی، برای طی مراحل قانونی و تعیین تکلیف نهایی، به اداره کل اموال تملیکی اعلام می‌شود.