به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، نمایش «انسان روح است، نه جسد» نوشته احسان صفانژاد و با کارگردانی شروین صادقی، پاییز امسال در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه میرود.
این نمایش درامی اجتماعی است با روایت زندگی شخصیتهایی که در دل تاریکی و فقدان در جستوجوی معنا هستند. داستانهای آنها، زخمها و زیباییها را درهم میآمیزد و ما را به تأمل درباره زندگی و مرگ دعوت میکند.
«انسان روح است، نه جسد» دومین نمایشنامه صفانژاد به شمار میآید که قرار است روی صحنه عمارت نوفللوشاتو دیده شود. پیش از این نمایش «کرایونیک» به نویسندگی و کارگردانی وی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته بود.
صادقی نیز در کارنامه خود تجربه بازیگری در نمایشهایی ملی و بینالمللی و همچنین آهنگسازی برای آثاری چون «تارتوف»، «زیگموند» و «چند؟ هیچ» را دارد و این نمایش اولین تجربه کارگردانی وی پس از سالها فعالیت در عرصه بازیگری و آهنگسازی به شمار میآید.
دیگر جزئیات این اثر نمایشی بهزودی منتشر میشود.
