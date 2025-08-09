  1. هنر
  2. تئاتر
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

«انسان روح است، نه جسد» روی صحنه می‌آید

«انسان روح است، نه جسد» روی صحنه می‌آید

نمایش «انسان روح است، نه جسد» به کارگردانی شروین صادقی درعمارت نوفل‌لوشاتو اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفل‌لوشاتو، نمایش «انسان روح است، نه جسد» نوشته احسان صفانژاد و با کارگردانی شروین صادقی، پاییز امسال در عمارت نوفل‌لوشاتو روی صحنه می‌رود.

این نمایش درامی اجتماعی است با روایت زندگی شخصیت‌هایی که در دل تاریکی و فقدان در جست‌وجوی معنا هستند. داستان‌های آن‌ها، زخم‌ها و زیبایی‌ها را درهم می‌آمیزد و ما را به تأمل درباره زندگی و مرگ دعوت می‌کند.

«انسان روح است، نه جسد» دومین نمایشنامه صفانژاد به شمار می‌آید که قرار است روی صحنه عمارت نوفل‌لوشاتو دیده شود. پیش از این نمایش «کرایونیک» به نویسندگی و کارگردانی وی در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه رفته بود.

صادقی نیز در کارنامه خود تجربه بازیگری در نمایش‌هایی ملی و بین‌المللی و همچنین آهنگسازی برای آثاری چون «تارتوف»، «زیگموند» و «چند؟ هیچ» را دارد و این نمایش اولین تجربه کارگردانی وی پس از سال‌ها فعالیت در عرصه بازیگری و آهنگسازی به شمار می‌آید.

دیگر جزئیات این اثر نمایشی به‌زودی منتشر می‌شود.

کد خبر 6555347
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها