به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی عمارت نوفللوشاتو، این شبها سه نمایش «باخ»، «قبیلهها» و «سیدنی» در عمارت نوفللوشاتو روی صحنه رفتهاند.
نمایش «باخ» به نویسندگی و کارگردانی بهزاد عبدی و تهیهکنندگی علی شاهانی در چهارمین دور اجرای خود تا ۲۵ مرداد، هر شب ساعت ۲۱:۳۰ به مدت ۷۰ دقیقه روی صحنه میرود.
در این نمایش رضا جهانی، بهزاد داوری، بهزاد عبدی، حسین میرزاییان و بهناز نادری ایفای نقش میکنند.
«باخ» داستان تماشاخانهای است که در آن فروغ و باخ یکدیگر را ملاقات میکنند، واقعیت و رؤیا به یکدیگر پیوند میخورند و در این میان رازهایی بر ملا میشود.
نمایش «قبیلهها» نوشته نینا رین، با ترجمه عاطفه احمدی و به طراحی و کارگردانی محمد عباداللهی تا ششم شهریور هر شب ساعت ۱۹:۳۰ به مدت ۸۵ دقیقه اجرا میشود.
علی باقری، اصغر پیران، ساناز طاری، صفورا خوشطینت، زهرا حیدری و مصطفی فاضلی بازیگران این نمایش هستند و مهدی سهرابی تهیهکننده این نمایش است.
«قبیلهها» داستان پسری ناشنوا را روایت میکند که در خانوادهای پر سر و صدا و پُرحرف بزرگ شده اما وقتی برای اولین بار با دنیای ناشنوایان آشنا میشود، معنای واقعی «شنیده شدن» را تجربه میکند. این نمایشنامه روایتی قدرتمند از زبان، هویت و تعلق است.
نمایش «سیدنی» به نویسندگی و کارگردانی احسان رضوانی و تهیهکنندگی علی جباری تا ۲۸ مرداد، هر شب ساعت ۱۷:۴۵ به مدت ۷۵ دقیقه روی صحنه میرود.
در این نمایش علی بارانی، سارا صفاری، پیام حق نژاد، آرمینا ضیاءنور، مهنوش صیفی، احمدرضا نجفی، مهدی ملک شاهی، فاطمه ملکی، زهرا آقابیگی، هدیه عیدی، ابوذر داوودی، سیمین سخایی، مبینا احمدی، نگار شاه محمدی، محمد حسین رحیمی، فرهام محمدی و الی رزمآرا به ایفای نقش میپردازند.
این نمایش داستانی در کمپ پناهندگان سیدنی را روایت میکند.
علاقهمندان جهت تهیه بلیت این نمایشها میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
