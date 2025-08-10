حفظ تعادل میان پیشکسوتان و جوانان؛ تالار هنر میزبان یک گروه نابینا شد

امین اکبرینسب مدیر تالار هنر در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اجراهای جاری و برنامههای پیشروی این تالار تخصصی در حوزه تئاتر کودک و نوجوان گفت: در حال حاضر ۲ اجرای تازه در تالار هنر آغاز شده است. نمایش «مریخیها مامان میخواهند» به تهیهکنندگی مجید قناد و نویسندگی و کارگردانی محمد عبدیجمالی و نمایش «سفیدبرفی و هفت کوتوله» به نویسندگی سجاد بهرهمند، مهنوش محبی، ثریا جواهری و طراحی و کارگردانی امید انصاری روی صحنه هستند. این ۲ اثر تا پایان شهریور و اوایل مهر اجرا خواهند شد.
وی افزود: در شهریور میزبان یک گروه نابینا خواهیم بود که فعلاً به دلیل نزدیک نبودن زمان اجرا، از ذکر نام و جزئیات آن خودداری میکنم.
اکبرینسب با اشاره به ویژگیهای خاص تئاتر کودک و نوجوان توضیح داد: در این حوزه، هنرمندان فعال محدود و مشخص هستند برای مثال، مجتبی مهدی پس از ۱۴ سال به تالار هنر بازگشت. همچنین با آقای سید حسین فداییحسین مذاکراتی انجام شده تا در آبان نمایشی را برای اجرا در تالار هنر آماده کند.
مدیر تالار هنر با بیان اینکه این تالار تنها سالن تخصصی تئاتر کودک و نوجوان در کشور است، اظهار کرد: به دلیل تعداد زیاد درخواستها، معمولاً افرادی که در این حوزه تخصص ندارند فرصت نوبت اجرا پیدا نمیکنند. با این حال، ما تلاش کردهایم علاوه بر پیشکسوتان، به جوانان متخصص اما کمفرصت هم میدان بدهیم. نمونه آن نمایش «جادوی روز تولد» به کارگردانی عطا مقیمی بود که با وجود همزمانی اجرا با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با استقبال مخاطبان روبهرو شد. همچنین قاسم انصاریشاد که سالها در مقام بازیگر تئاتر کودک و نوجوان فعالیت داشت، با فراهم شدن شرایط، توانست در مقام کارگردان نمایش «سیمرغ و قلعه آرزوها» را روی صحنه ببرد.
وی با اشاره به استمرار اجراهای صبحگاهی عنوان کرد: از آغاز دوره مدیریت من، اجراهای صبحگاهی بهویژه در نیمه دوم سال همزمان با شروع مدارس بهطور منظم برگزار میشود. مکاتبات لازم با آموزشوپرورش طبق روال هر سال انجام خواهد شد تا دانشآموزان در قالب اردوها به تماشای آثار بیایند. این روند کمک میکند تا نسل جدیدی از مخاطبان تئاتر تربیت شوند که در آینده نیز ارتباط خود را با این هنر حفظ کنند.
اکبرینسب ادامه داد: در تابستان نیز بهصورت موردی گروههایی از مدارس مختلف برای تماشای آثار به تالار آمدند. معمولاً مدارس پس از رزرو اجرا با ما هماهنگ میکنند و گروههای دانشآموزی از تخفیف ۳۰ تا ۴۰ درصدی بهرهمند میشوند تا از نظر مالی نیز امکان تماشای تئاتر برای این گروه، تسهیل شود.
وی در پایان درباره آخرین اجرای مناسبتی تالار هنر، توضیح داد: اجرای قبلی ما «بچه نهنگ» بود که براساس یکی از سورههای قرآن کریم طراحی شده و برای ایام محرم تدارک دیده شده بود. این پروژه محصول حوزه هنری انقلاب اسلامی و اثری در فضای قرآنی و اخلاقی بود. باتوجه به نزدیکی ایام اربعین اگر نمایش اختصاصی با موضوعیت این ایام مطرح بشود، از آن استقبال خواهیم کرد.
