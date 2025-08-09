به گزارش خبرنگار مهر، احمد گلچین عصر شنبه با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر، تسنیم و فارس بر نقش پررنگ رسانهها در توسعه فرهنگی و اجتماعی استان تأکید کرد و گفت: اگر قرار باشد استان توسعه پیدا کند، رسانهها باید در این مسیر نقشی فعال داشته باشند.
وی با اشاره به لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی و رسانهها افزود: برای پیشرفت و توسعه استان، باید همگان دست در دست هم دهیم. رسانهها باید مسائل کلان استان را شفاف پیگیری کنند و مدیران را به پاسخگویی وادار کنند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان همچنین درباره تعاملات با استاندار و دیگر مقامات گفت: در دیدارهای متعدد با استاندار و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، همواره بر ضرورت توجه به مطالبات رسانهها تأکید کردهایم. این تعاملات سبب شده که نگاه کلان به حوزه رسانه در استان شکل گیرد.
گلچین همچنین از وضعیت نامناسب فضاهای کاری برخی از رسانههای استان انتقاد کرد و اظهار کرد: متأسفانه بسیاری از خبرگزاریها و نشریات استان از فضای مناسب کاری برخوردار نیستند و با مشکلات زیادی در تأمین فضا مواجه هستند.
وی همچنین از پیگیریهای خود برای رفع مشکلات رسانهها و تأمین فضاهای مناسب برای فعالیتهای رسانهای در استان خبر داد و افزود: ما در تلاش هستیم تا با همکاری دستگاههای اجرایی، شرایط بهتری برای فعالیت رسانهها فراهم کنیم.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان با تأکید بر اهمیت پاسخگویی مدیران به رسانهها و تعامل سازنده با خبرنگاران، گفت: رسانهها باید مطالبهگر باشند و مدیران باید به این مطالبهها پاسخ دهند. این فرآیند نهتنها به شفافیت بیشتر کمک میکند، بلکه به توسعه استان نیز سرعت میبخشد.
