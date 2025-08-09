جبهه روایتگران اربعین استان سمنان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری ظهر شنبه در جمع رسانهها در اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به ظرفیت بینظیر اربعین بهمثابه رسانه افشاگر حقیقت، اظهار داشت: در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی، اربعین پایان عاشورا نیست، بلکه آغاز بازتاب رسانهای آن است؛ اگر خطبههای حضرت زینب (س) و سخنان امام سجاد (ع) نبود، عاشورا در تاریخ خاموش میماند. بنابراین، اربعین، آغاز روایت و مقاومت است.
وی ادامه داد: امروز در جبهه تبلیغ، ما موظفیم روایت زینبی را در قالب ابزارهای نوین و زبان قابل فهم برای نسل جدید، بازتولید و ترویج کنیم. روایتگری مؤمنانه، افشاگری از ظلم، مستندسازی خاطرات زائران، و حضور فعال در میدان روایت، از ارکان حیاتی جهاد تبیین در بستر اربعین است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به راهبردهای اجرایی در این زمینه تصریح کرد: ما در استان، اقدام به راهاندازی جبهه روایتگران اربعین کردهایم؛ این جبهه متشکل از مستندسازان، نویسندگان، راویان مردمی و فعالان فضای مجازی است که مأموریت دارند با زبان هنر و تجربههای زیسته، حقیقت عاشورا را به نسل امروز منتقل کنند.
قنبری افزود: طراحی کمپینهای محتوایی مانند "حقیقت عاشورا؛ مقابله با عاشورای سکولار"، و تولید مجموعههای رسانهای کوتاه درباره افشای ظلم، فلسفه قیام و رسالت زینبی، بخشی از برنامههای ما برای تقویت جبهه روایت در برابر جنگ رسانهای دشمن است.
وی افزود: اگر میخواهیم عاشورا در تاریخ نماند و در جامعه جاری شود، باید روایت کنیم؛ باید زبان روایت زینبی را به نسل امروز آموزش دهیم. اربعین، رسانه مؤمنان است؛ رسانهای که حقیقت را در برابر تحریف تاریخی فریاد میزند.
