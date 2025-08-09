امضای شهدای کربلا پای کارنامه خادمان زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور در مرز چذابه اظهار داشت: قدر خودتان را بدانید همین که در آغاز خدمت، حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شما را دعوت کرده تا خادم زائران امام حسین (ع) باشید یعنی حضرت زینب (س)، حضرت ابوالفضل العباس (ع) و شهدای کربلا مُهر تأیید بر ورود شما زده‌اند. اگر نتوانید این ارزش را درک کنید، به خودتان ستم کرده‌اید.

وی افزود: کارنامه خدمت شما را بزرگان کربلا امضا کرده‌اند، شما باید بدانید که امضای حضرت اباعبدالله (ع)، زینب کبری (س) و حضرت عباس (ع) پای کارنامه خدمت شماست، آن‌ها شما را دعوت کرده‌اند تا خادم زائران باشید و امنیت آنان را تأمین کنید.

فرمانده کل انتظامی کشور عنوان داشت: از همین امروز با اباعبدالله (ع) پیمان ببندید که برکت در زندگی و خدمت، توانایی ایستادگی در راه حق و سربازانی وفادار و مقاوم باشید.

وی افزود: خدمت در مجموعه انتظامی فراز و نشیب و روزهای سخت و آسان دارد و شیطان همیشه در کمین است نه با صورتی آشکار، بلکه در لباس‌های فریبنده و ادبیات زیبا، پس مواظب باشید.

سردار رادان تصریح کرد: حضرت اباعبدالله (ع)، زینب (س) و عباس (ع) ما را دعوت کرده‌اند، حالا نوبت ماست پس اگر به عهد خود وفا نکنیم، مقصر فقط خودمان هستیم.

وی افزود: برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی روزهایی بود که نیروها زیر چادرهای گرم و بدون امکانات استراحت می‌کردند ولی امروز شرایط بهتر شده، اما همیشه به یاد داشته باشید که این آسایش، حاصل زحمت کسانی است که قبل از شما سختی‌ها را تحمل کردند.

فرمانده کل انتظامی کشور با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین حسینی، توفیقی الهی است پس اگر قدر آن را بدانید، هم دنیا و هم آخرت شما آباد خواهد شد، خاطرنشان کرد: از خاندان کریم و بخشنده کربلا مدد بگیرید و عهد خود را تجدید کنید تا خدمت‌گزارانی صادق و مقاوم باشید.