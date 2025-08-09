  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۷

فرمانده کل ارتش انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت

فرمانده کل ارتش انتصاب دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت

امیر سرلشکر حاتمی در پیامی به آقای لاریجانی، انتصاب وی به‌عنوان نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور پیامی انتصاب علی لاریجانی به‌عنوان نماینده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دبیر شورای عالی امنیت ملی را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی
سلام علیکم

انتصاب شایسته جنابعالی به عنوان نماینده مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و دبیر شورای عالی امنیت ملی که حاکی از حسن اعتماد به سوابق ارزشمند انقلابی و مدیریتی آن برادر متعهد، متفکر و توانمند در مناصب و مسئولیت‌های راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است، تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

ان‌شاءا… در این دوره مسئولیت خطیر، با برقراری تعاملات موثر فی‌مابین دبیرخانه وزین شورای عالی امنیت ملی و ارتش جمهوری اسلامی ایران به تحقق ماموریت مهم ارتش در پاسداری و حفاظت از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی در این شرایط خطیر کشور، جامه عمل پوشانده شود.

توفیقات روزافزونتان را از پیشگاه خداوند متعال در پیشبرد اهداف عالی نظام اسلامی، تحت زعامت و رهبری حکیمانه ولی امر مسلمین حضرت امام خامنه‌ای (مدظله العالی) مسئلت می‌نمایم.

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران
سرلشکر امیر حاتمی

کد خبر 6555403
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها