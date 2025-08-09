  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۲۹

۳۷ عملیات امداد و نجات در یک هفته گذشته در استان تهران

۳۷ عملیات امداد و نجات در یک هفته گذشته در استان تهران

معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران از انجام ۳۷ عملیات امدادی در بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مردادماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران گفت: این حوادث شامل ۱۰ مورد حادثه ترافیکی، ۲ مورد فوریت پزشکی، ۱۵ مورد مراجعه حضوری، ۵ مورد تجمعات انبوه، ۴ مورد حادثه در کوهستان و یک مورد حادثه اقلیمی‌بوده است.

رضایی افزود: در این مدت ۶۹ تیم عملیاتی با ۳۰۶ نیروی عملیاتی و ۵ دستگاه خودروی عملیاتی و ۲۰ دستگاه آمبولانس به محل حوادث اعزام شدند.

به گفته وی، در این عملیات‌ها ۸۳ نفر دچار حادثه شدند که ۷۲ نفر مصدوم، ۴ نفر فوتی در صحنه، ۵۱ نفر درمان سرپایی و ۱۳ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.

کد خبر 6555414

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها