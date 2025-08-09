۳۷ عملیات امداد و نجات در یک هفته گذشته در استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رضایی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان تهران گفت: این حوادث شامل ۱۰ مورد حادثه ترافیکی، ۲ مورد فوریت پزشکی، ۱۵ مورد مراجعه حضوری، ۵ مورد تجمعات انبوه، ۴ مورد حادثه در کوهستان و یک مورد حادثه اقلیمی‌بوده است.

رضایی افزود: در این مدت ۶۹ تیم عملیاتی با ۳۰۶ نیروی عملیاتی و ۵ دستگاه خودروی عملیاتی و ۲۰ دستگاه آمبولانس به محل حوادث اعزام شدند.

به گفته وی، در این عملیات‌ها ۸۳ نفر دچار حادثه شدند که ۷۲ نفر مصدوم، ۴ نفر فوتی در صحنه، ۵۱ نفر درمان سرپایی و ۱۳ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند.