باشگاه استقلال به زودی مالک دو کشتی باری دیگر خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر و براساس اعلام رسانه باشگاه استقلال، علی تاجرنیا نماینده تامالاختیار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: «بیش از یک ماه و نیم است که نخستین کشتی خریداریشده برای باشگاه استقلال، در حال جابهجایی مواد اولیه و محصولات بین شرکتهای مختلف پتروشیمی است. این اقدام بر اساس توافقات و تصمیم مالکان باشگاه در هلدینگ خلیج فارس انجام شده است. طبق این توافق، مقرر شد تا پایان امسال سه کشتی بهصورت وام قرضالحسنه ارزی در اختیار باشگاه استقلال قرار گیرد.»
تاجرنیا درباره نقش این کشتیها در فعالیتهای اقتصادی باشگاه استقلال، توضیح داد: «این کشتیها در مجموعه شرکتهای هلدینگ خلیج فارس خدمات حملونقل ارائه خواهند داد. بخشی از درآمد این فعالیت صرف بازپرداخت اقساط وامها و بخش دیگر بهعنوان درآمد مستمر به باشگاه اختصاص مییابد. کشتی نخست حدود دو ماه پیش خریداری و با نام "استقلال" ثبت شده و هماکنون در آبهای مرزی کشور مشغول جابهجایی کالاهای پتروشیمی است. خرید کشتیهای دوم و سوم نیز در دستور کار قرار دارد و تا پیش از پایان سال انجام خواهد شد.»
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال درباره تأثیر این پروژه بر امور مالی باشگاه افزود: «با خرید و بهرهبرداری از این سه کشتی، بخش عمدهای از هزینههای باشگاه تأمین خواهد شد و استقلال دیگر وابسته به کمکهای مستقیم شرکتها و مالکان نخواهد بود. ایجاد درآمد پایدار یکی از مهمترین اهداف هیئتمدیره جدید است و این پروژه بخشی از همین برنامه محسوب میشود.»
وی در پایان با اشاره به ادامه طرحهای اقتصادی باشگاه گفت: «در کنار این پروژه، جذب حامیان مالی برای پیراهنها و سایر بخشهای اسپانسری نیز در دستور کار قرار دارد. هدف ما این است که برای نخستینبار در ایران، تراز مالی باشگاهها به نقطهای برسد که درآمد آنها پاسخگوی تمام هزینهها باشد.»
