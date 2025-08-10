  1. ورزش
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۵۴

دستیار نکونام استقلال را میلیاردی محکوم کرد

حمیدرضا رجبی مربی سابق تیم فوتبال استقلال این باشگاه را به پرداخت بیش از دو میلیارد تومان محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، در پی شکایت حمید بی‌غم از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۶ میلیارد و ۹۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲۶۷ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به مابقی خواسته، حکم به بی‌حقی صادر کرد.

*در پرونده شکایت محمد حسینی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۰۷ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*با توجه به شکایت شهریار طاحونی از عقیل کعبی، بازیکن تیم پالایش نفت بندرعباس، کعبی به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۷۳ میلون و ۲۵۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پی شکایت حسین مددی از باشگاه پارس جنوبی جم، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۴ میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۸۲ میلیون و ۸۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

*در پرونده شکایت حمیدرضا رجبی از باشگاه استقلال، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۵ میلیارد و ۴۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۷۸ میلیون و ۲۸۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۰ میلیارد ریال قرار رد صادر کرد.

