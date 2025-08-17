خبرخوش تاجرنیا برای هواداران استقلال؛ رونمایی از دو بازیکن جدید آبی ها

به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا عصر امروز یکشنبه در مورد آخرین وضعیت این باشگاه گفت: امروز اتفاق مهمی در باشگاه رقم خورد. این مسئله از آنجایی اهمیت دارد که در فصل گذشته ما حامی مالی بزرگی نداشتیم. خوشبختانه امروز توانستیم با دو شرکت بزرگ قرارداد امضا کنیم.

وی ادامه داد: به عنوان رئیس هیئت مدیره در نقل و انتقالات دخالتی نداشتم تا اینکه در میانه راه متوجه شدیم کار مقداری سخت و دشوار شده است و به همین دلیل کمیته سه نفره‌ای تشکیل شد. این کمیته کار خود را انجام می‌دهد و ظرف دو سه روز آینده خبرهای خوشی را در خصوص جذب دو بازیکن داریم.

نماینده تام الاختیار هلدینگ خلیج فارس در باشگاه استقلال ادامه داد: ما از اختلاف و چند دستگی هیچوقت بهره نبرده‌ایم. به فصل آینده بسیار خوشبینم و امیدوارم جدا از نتایج خوب، به لحاظ اخلاقی و اجتماعی در باشگاه استقلال یک همدلی و دوستی ایجاد شود که سرمایه بزرگی برای استقلال در آینده خواهد شد.