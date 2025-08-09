به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی در حاشیه سمینار دانش افزایی پیش فصل داوران لیگ برتر فوتبال در رابطه با جدایی سید حسین حسینی از تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: من اجازه ندارم هر آن چیزی که در جلسات هیئت مدیره استقلال رخ میدهد را مطرح کنم. خودم شخصاً کسی بودم که همیشه عملکرد سید حسین حسینی را ستایش میکردم اما نمیتوانم جزئیات جلسه هیئت مدیره را بگویم.
او در رابطه با کنارهگیری از هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: به من گفتهاند که با توجه به سِمَتم در فدراسیون فوتبال، باید از عضویت در هیئت مدیره باشگاه استقلال به دلیل تعارض منافع کنارهگیری کنم اما مسئولان هر تصمیمی اتخاذ کنند تابع آن هستم.
