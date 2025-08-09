  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۰۷

شجاعی: در مورد جلسات هیئت مدیره استقلال حرف نمی‌زنم

شجاعی: در مورد جلسات هیئت مدیره استقلال حرف نمی‌زنم

عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: جزئیات جلسات هیئت مدیره استقلال را نمی توانم مطرح کنم اما تابع قانون هستم و هرچه مسئولان بگویند را می پذیرم.

به گزارش خبرنگار مهر، فریده شجاعی در حاشیه سمینار دانش افزایی پیش فصل داوران لیگ برتر فوتبال در رابطه با جدایی سید حسین حسینی از تیم فوتبال استقلال اظهار داشت: من اجازه ندارم هر آن چیزی که در جلسات هیئت مدیره استقلال رخ می‌دهد را مطرح کنم. خودم شخصاً کسی بودم که همیشه عملکرد سید حسین حسینی را ستایش می‌کردم اما نمی‌توانم جزئیات جلسه هیئت مدیره را بگویم.

او در رابطه با کناره‌گیری از هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: به من گفته‌اند که با توجه به سِمَتم در فدراسیون فوتبال، باید از عضویت در هیئت مدیره باشگاه استقلال به دلیل تعارض منافع کناره‌گیری کنم اما مسئولان هر تصمیمی اتخاذ کنند تابع آن هستم.

کد خبر 6555197
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها