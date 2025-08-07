به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران ضمن گرامیداشت ۱۷ مرداد روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران تکمیل کننده زنجیره امیدآفرینی در کشور هستند و در اطلاعرسانی خدمات همه ارکان نظام و دولت به مردم اهتمام میورزند.
وی با بیان اینکه گفتمان دولت چهاردهم، تقویت وفاق برای توسعه متوازن کشور است افزود: شناسایی مشکلات و اولویتبندی آنها و اختصاص منابع ملی و استانی برای رفع کاستیها در اولویت قرار دارد.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: شناسایی مسائل و مشکلات اساسی بر اساس شاخصهای دقیق منابع مورد تاکید قرار دارد و امیدوارم به اهداف مورد نظر برسیم.
زارع با بیان اینکه مهمترین چالش پیش روی استان بوشهر، تأمین و توزیع آب است تصریح کرد: تأمین منابع مورد نیاز برای تکمیل پروژههای حوزه آب، در دستور کار قرار دارد و برای این مهم گام برمیداریم.
وی اضافه کرد: تکمیل پروژههای حوزه راه بویژه بزرگراه بوشهر به شیراز قطعه ۱۸ کیلومتری دالکی به کنارتخته، جاده ساحلی بوشهر به گناوه، جاده ساحلی بوشهر به دیر، ورودی استان از سمت جنوب و …از طرحهای مهم حوزه راه به شمار میرود.
استاندار بوشهر با تاکید بر افزایش ظرفیت تختهای بیمارستانی ابراز داشت: ارتقای شاخصهای تختهای بیمارستانی و افزایش امکانات و تجهیزات حوزه بهداشت و درمان مورد تاکید قرار دارد.
دکتر زارع با بیان اینکه تأمین نظم و امنیت جامعه در استان بوشهر مورد تاکید قرار دارد یادآور شد: شاخصهای امنیتی در استان وضعیت مطلوبی دارد و بحمدالله در یکسال اخیر شاهد بهبود وضعیت نیز بوده ایم.
وی اضافه کرد: با همکاری بخش خصوصی، در حوزه اقتصادی رشد قابل توجهی حاصل شده و در حوزه سرمایهگذاری رشد خوبی به دست آمده است.
استاندار بوشهر بیان کرد: در جذب منابع بانکی، از ۱۰۵ همت به ۱۴۰ همت افزایش یافته و رشد ۱۶ درصدی را نشان میدهد.
