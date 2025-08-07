توسعه سروآباد نیازمند توجه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سید عبدالقادر حسینی صبح پنج شنبه در مراسم تکریم و معارفه فرماندار سروآباد اظهار کرد: سروآباد نیازمند آن است که مورد توجه مسئولان قرار گیرد و مطالبات مردم پاسخ گفته شود.

وی با تقدیر از حضور مسئولان استان در این شهرستان تصریح کرد: سروآباد جایگاه دراویش قادریه و نقشبندی بوده است و شهری عارفانه محسوب می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: خداوند در قرآن کریم به کلمه «صدق» اشاره کرده‌اند و کسانی که صادقانه خدمت کنند نزد مردم محبوب هستند و افرادی که صداقت را در کار مدنظر ندارند عاقبت خوبی نخواهند داشت.

امام جمعه سروآباد تصریح کرد: عدم موفقیت و بی‌نتیجه بودن فعالیت‌ها بیانگر نبود صداقت است بنابراین توجه به این موضوع امری مهم محسوب می‌شود.

ماموستا حسینی با تقدیر از فعالیت‌های زارعی فرماندار قبلی اضافه کرد: فرماندار جدید نیز باید برای خدمت صادقانه به مردم تلاش کند و در راه پیشرفت و توسعه قدم بردارد.

وی خواستار اتمام و تکمیل پروژه‌های عمرانی شهرستان سروآباد شد و گفت: اتمام طرح‌های نیمه تمام نیازمند تأمین اعتبارات لازم است

وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه افزود: سکوت مردم جهان در برابر این جنایات نوعی مشارکت در ظلم است و باید با حمایت از مردم غزه حامی آنها باشیم.