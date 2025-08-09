  1. استانها
  2. کردستان
۱۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۰۵

خبرگزاری مهر توجه ویژه‌ای به انعکاس اخبار فرهنگی دارد

خبرگزاری مهر توجه ویژه‌ای به انعکاس اخبار فرهنگی دارد

سنندج_ رئیس حوزه هنری کردستان خبرگزاری مهر برای اطلاع‌رسانی صحیح و روشنگری افکار عمومی گام برداشته و در کنار پرداختن به مسائل کلان جامعه، توجه ویژه‌ای به مقوله فرهنگ و هنر دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی ظهر شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر به مناسبت تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: روز خبرنگار پاسداشت تلاش‌های بی‌دریغ و جهادگرانه فعالان عرصه خبر و اطلاع‌رسانی است.

وی بیان کرد: دیدار با اصحاب رسانه برای تبادل نظر و هم‌اندیشی پیرامون مسائل روز فرهنگی و هنری استان و همچنین نقش بی‌بدیل رسانه‌ها در تبیین و ترویج این حوزه‌ها را فراهم می‌آورد.

رئیس حوزه هنری کردستان عنوان کرد: خبرگزاری مهر به عنوان یکی از رسانه‌های پیشرو و تأثیرگذار در استان است و رویکرد حرفه‌ای و نگاه مسئولانه این خبرگزاری به مسائل فرهنگی و هنری جای تقدیر و تشکر دارد.

فرهادی خاطرنشان کرد: خبرگزاری مهر همواره در راستای اطلاع‌رسانی صحیح و روشنگری افکار عمومی گام برداشته و در کنار پرداختن به مسائل کلان جامعه، توجه ویژه‌ای به مقوله فرهنگ و هنر دارد که این رویکرد قابل ستایش است.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه‌ها در توسعه فرهنگی جامعه، اظهار کرد: روابط سازنده و تعامل مستمر بین دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ها، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای ارتقا سطح فرهنگ و هنر در استان است.

وی بیان کرد: ما در حوزه هنری کردستان آماده هرگونه همکاری و تعامل با رسانه‌ها، به ویژه خبرگزاری مهر هستیم تا بتوانیم با هم‌افزایی، گام‌های مؤثرتری در مسیر توسعه فرهنگی استان برداریم.

رئیس حوزه هنری کردستان اذعان کرد: نقش خبرنگاران و رسانه‌ها در پویایی جامعه و لزوم تعامل و همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی با این قشر زحمتکش ارزشمند بوده و افق‌های جدیدی را برای همکاری‌های آتی حوزه هنری و خبرگزاری مهر در راستای اعتلای فرهنگ و هنر کردستان خواهد گشود.

وی گفت: رسالت خطیر خبرنگاران در بازتاب واقعیت‌ها و پیگیری مطالبات مردم، و حمایت‌ها و تعامل سازنده ارزشمند است.

ایرج کاکی مسئول روابط عمومی حوزه هنری کردستان نیز در این بازدید رئیس حوزه هنری استان را همراهی کرد.

کد خبر 6555447

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها