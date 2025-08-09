به گزارش خبرنگار مهر، اسعد فرهادی ظهر شنبه در بازدید از دفتر خبرگزاری مهر به مناسبت تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: روز خبرنگار پاسداشت تلاشهای بیدریغ و جهادگرانه فعالان عرصه خبر و اطلاعرسانی است.
وی بیان کرد: دیدار با اصحاب رسانه برای تبادل نظر و هماندیشی پیرامون مسائل روز فرهنگی و هنری استان و همچنین نقش بیبدیل رسانهها در تبیین و ترویج این حوزهها را فراهم میآورد.
رئیس حوزه هنری کردستان عنوان کرد: خبرگزاری مهر به عنوان یکی از رسانههای پیشرو و تأثیرگذار در استان است و رویکرد حرفهای و نگاه مسئولانه این خبرگزاری به مسائل فرهنگی و هنری جای تقدیر و تشکر دارد.
فرهادی خاطرنشان کرد: خبرگزاری مهر همواره در راستای اطلاعرسانی صحیح و روشنگری افکار عمومی گام برداشته و در کنار پرداختن به مسائل کلان جامعه، توجه ویژهای به مقوله فرهنگ و هنر دارد که این رویکرد قابل ستایش است.
وی با اشاره به نقش مهم رسانهها در توسعه فرهنگی جامعه، اظهار کرد: روابط سازنده و تعامل مستمر بین دستگاههای فرهنگی و رسانهها، ضرورتی اجتنابناپذیر برای ارتقا سطح فرهنگ و هنر در استان است.
وی بیان کرد: ما در حوزه هنری کردستان آماده هرگونه همکاری و تعامل با رسانهها، به ویژه خبرگزاری مهر هستیم تا بتوانیم با همافزایی، گامهای مؤثرتری در مسیر توسعه فرهنگی استان برداریم.
رئیس حوزه هنری کردستان اذعان کرد: نقش خبرنگاران و رسانهها در پویایی جامعه و لزوم تعامل و همکاری بین دستگاههای اجرایی و فرهنگی با این قشر زحمتکش ارزشمند بوده و افقهای جدیدی را برای همکاریهای آتی حوزه هنری و خبرگزاری مهر در راستای اعتلای فرهنگ و هنر کردستان خواهد گشود.
وی گفت: رسالت خطیر خبرنگاران در بازتاب واقعیتها و پیگیری مطالبات مردم، و حمایتها و تعامل سازنده ارزشمند است.
ایرج کاکی مسئول روابط عمومی حوزه هنری کردستان نیز در این بازدید رئیس حوزه هنری استان را همراهی کرد.
