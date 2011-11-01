به گزارش خبرنگار مهر، امین مرادی که چندی قبل به عنوان سرپرست حوزه هنری استان کردستان منصوب شده است به همراه شماری از مسئولان واحدهای حوزه هنری از دفتر خبرگزاری مهر در این استان بازدید کرد و بر همکاری بیشتر با این رسانه در راستای انعکاس فعالیت های فرهنگی تاکید کرد.

وی با اشاره به لزوم همکاری و تعامل بیشتر حوزه هنری با رسانه های جمعی به ویژه خبرگزاری مهر بیان کرد: رسالت اصلی حوزه هنری توجه به اعتلا هنر دینی و ارزشی در جامعه است و به همین دلیل ارتباط و تعامل حوزه هنری در کردستان با رسانه های مختلف جمعی به ویژه خبرگزاری مهر مورد توجه جدی تری قرار خواهد گرفت.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان ارتباط نزدیک با هنرمندان و تلاش برای حمایت از فعالیت های آنها را از جمله برنامه های کاری خود عنوان کرد و افزود: حوزه هنری آمادگی لازم را برای حمایت از فعالیت های مختلف در حوزه های فرهنگی و هنری را داراست و به همین دلیل برنامه ریزی جامعی در این بخش در دستور کار قرار دارد.

مرادی با اشاره به همکاری و تعامل نزدیک حوزه هنری با اداره کل تبلیغات اسلامی در استان کردستان یادآور شد: حوزه هنری استان کردستان تلاش می کند که با تعامل سازنده با کلیه دستگاه های دولتی زمینه را برای بهره برداری از ظرفیت های این استان در حوزه های فرهنگی فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای بازگشایی سینما بهمن سنندج در کوتاهترین زمان ممکن عنوان کرد: بازگشایی سینما بهمن سنندج یکی از خواسته های جدی مردم در این شهر است و حوزه هنری تمامی تلاش خود را در این زمینه به کار می گیرد که انتظار می رود مسئولان استان نیز از حوزه هنری حمایت های لازم را انجام دهند.

در این دیدار سرپرست دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان با اشاره به همکاری این رسانه در راستای انعکاس فعالیت های فرهنگی و هنری استان ضمن تبریک انتصاب مرادی به عنوان سرپرست حوزه هنری کردستان گفت: خبرگزاری مهر در استان با تقویت فعالیت های کاری خود در تمام حوزه ها آماده انعکاس رویدادهای استان کردستان است.

آرمان نصراللهی افزود: توجه ویژه به فعالیت های فرهنگی به ویژه در شهرستاهای مختلف یکی از برنامه های اصلی خبرگزاری مهر در استان کردستان است و در این راستا دفاتر شهرستانی این رسانه در حال راه اندازی است.

در جریان بازدید سرپرست حوزه هنری از دفتر خبرگزاری مهر در استان کردستان، مسئول واحد هنرهای تصویری، مسئول واحد هنرهای تجسمی و مسئول امور فرهنگی و روابط عمومی حوزه هنری نیز مرادی را همراهی می کردند.