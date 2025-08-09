پدر تئاتر همدان درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله عبادی بازیگر پیشکسوت سینما و تئاتر اهل همدان شامگاه جمعه ۱۷ مرداد ۱۴۰۴، به علت کهولت سن در ۹۲ سالگی درگذشت.

نصرالله عبادی از چهره‌های ماندگار هنری و از بازیگران پیشکسوت تئاتر و سینما، متولد سال ۱۳۱۲ در همدان بود. او از نخستین فارغ‌التحصیلان دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به شمار می‌رفت و از سال ۱۳۲۴ فعالیت نمایشی خود را با عضویت در انجمن نمایش دبیرستان پهلوی به سرپرستی زنده‌یاد سیف‌الله گلپریان آغاز کرد و از سال ۱۳۲۷، به مدت سه سال در محل قدیم رادیو همدان، نمایشنامه‌هایی را برای پخش رادیویی اجرا می‌کرد.

او پس از پایان تحصیلاتش به همدان بازگشت و از آن روز بیش از هفت دهه تجربه بازیگری، نویسندگی را در نهایت اخلاق و فروتنی در کارنامه خود ثبت کرد.

در یازدهم مهرماه ۱۳۹۴ و هم زمان با برگزاری جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان؛ پلاتوی شماره دو مجموعه فرهنگی بوعلی به نام استاد نصرالله عبادی افتتاح شد تا محلی برای اجرای نمایش‌های کارگاهی و تجربه‌های نو هنرجویان و هنرمندان جوان شهر همدان باشد.