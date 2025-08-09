برخورد بیل مکانیکی با شبکه گاز شهری در بنک

محمدحسین بحرانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام حفاری‌های بدون مجوز توسط یک پیمانکار محلی در محدوده خیابان ساحلی شهر بنک، بیل مکانیکی با خط اصلی شبکه گازرسانی ۶۳ برخورد کرد که این حادثه باعث قطع جریان گاز در بخش‌هایی از این محدوده شد.

وی با اشاره به حساسیت موضوع ادامه داد: به محض اعلام حادثه، تیم‌های عملیاتی امداد و تعمیرات اداره گاز کنگان در کمترین زمان ممکن به محل اعزام شدند.

رئیس اداره گاز شهرستان کنگان بیان کرد: این نیروها با وجود دمای بالای ۵۰ درجه و شرایط رطوبتی سنگین منطقه، با تمام توان عملیات تعمیر، تعویض و ایمن‌سازی خط را آغاز کردند تا از هرگونه خطر احتمالی و خسارات بیشتر جلوگیری شود.

بحرانی افزود: با تلاش بی‌وقفه کارکنان، در مدت زمانی کوتاه عملیات بازسازی خط لوله آسیب‌دیده به پایان رسید و جریان گاز به صورت ایمن و پایدار به مشترکان این محدوده بازگردانده شد.

رئیس اداره گاز شهرستان کنگان با قدردانی از همت و تلاش نیروهای عملیاتی، خاطرنشان کرد: این حادثه بار دیگر اهمیت هماهنگی کامل پیمانکاران و دستگاه‌های اجرایی با شرکت گاز پیش از انجام هرگونه حفاری را نشان داد.

وی گفت: عدم رعایت ضوابط و اخذ مجوزهای لازم می‌تواند علاوه بر خسارات مالی سنگین، امنیت جانی شهروندان را نیز تهدید کند.

وی از همه دستگاه‌ها و مجریان پروژه‌های عمرانی خواست در هنگام عملیات خاک‌برداری، از محل عبور خطوط گاز مطلع باشند و قبل از شروع کار، هماهنگی‌های لازم را با اداره گاز شهرستان انجام دهند تا شاهد بروز چنین حوادثی نباشیم.