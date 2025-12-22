مقام ونزوئلایی: نفتکش حامل نفت ونزوئلا راهی آمریکا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دلسی رودریگز معاون رئیس‌جمهوری و وزیر نفت ونزوئلا اعلام کرد که یک نفتکش متعلق به شرکت آمریکایی «شورون» با محموله نفت ونزوئلا عازم آمریکا شده است.

وی در کانال تلگرامی خود نوشت: کشتی متعلق به شرکت آمریکایی شورون در چارچوب تعهدات صنعت نفت ما، با محموله نفت ونزوئلا، کشورمان را به مقصد آمریکا ترک کرد.

وزیرنفت ونزوئلا همچنین ویدئویی از خروج این نفتکش از بندر را منتشر کرد.

رودریگز تأکید کرد که ونزوئلا همواره به قوانین ملی و بین‌المللی احترام گذاشته و به این مسیر ادامه خواهد داد و هیچ‌کس نمی‌تواند مانع پیشرفت این کشور شود.

در ۱۰ دسامبر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از رهگیری یک نفتکشِ تحریم‌شده حامل نفت ونزوئلا خبر داد و اعلام کرد که واشنگتن قصد دارد محموله نفتی آن را توقیف کند.

در ۲۰ دسامبر، آمریکا توقیف نفتکش «سنتوریز» را که با پرچم پاناما و با محموله‌ای برای یک تاجر نفتی چینی در حال حرکت بود، تأیید کرد. این کشتی مشمول تحریم‌های آمریکا نبود. همچنین بلومبرگ در ۲۱ دسامبر گزارش داد که نفتکش «بلا ۱» با پرچم پاناما که عازم ونزوئلا بود، توقیف شده است.