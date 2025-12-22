به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالحسین خسرو پناه یکشنبه شب در دیدار با فعالان مردمی، فرهنگی، اجتماعی و تعلیم و تربیت استان، با اشاره به بزرگانی که در این استان پرورش یافتهاند، اظهار کرد: سردار شهید کاظمی یک چهره مردمی بود و برادرش وزیر آموزش و پرورش هم شهید زندهای است که شبانه روز فعالیت میکند.
وی تصریح کرد: سه ستاد فرهنگی و اجتماعی، تعلیم و تربیت و خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با کف میدان با هدف آشنایی با مسایل مردم در ارتباط هستند و از هیئتهای اندیشه ورز هم در این راستا بهره گرفتهایم.
حجتالاسلام خسروپناه با بیان اینکه معتقد به حکمرانی شبکهای هستم، افزود: دولت، بخش خصوصی و فعالان مردمی سه بخش این شبکه هستند.
وی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیتهای مردمی، ادامه داد: در دبیرخانه شورا برای اینکه خیران خدمات بیشتری به مردم ارائه کنند، با آنها در ارتباط هستیم و با ارتباط با فدراسیونهای ورزشی مشکلات آنها را حل میکنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هر فعال فرهنگی که تصور کند تنها با پول کار فرهنگی انجام میشود، این فکر او درست نیست و خود من هم در این زمینه تجربیاتی دارم.
حجت الاسلام خسرو پناه بیان کرد: اگر با اخلاص کاریها را انجام دهیم، خداوند هم به ما در انجام آن کمک خواهد کرد تا با بهرهگیری از سرمایه مردمی مانند گروههای جهادی اقدامات مورد نظر را انجام دهیم.
وی با تاکید بر اینکه با استفاده از سرمایههای مردمی و با پشتیبانی دولت باید کارها را انجام دهیم، یادآور شد که هنر ما این باید باشد که در کنار هم ظرفیت لازم را برای انجام کارها فراهم کنیم تا رویدادهایی مانند غدیر در کشور اجرایی شود.
حجتالاسلام خسروپناه با بیان اینکه ضرورت دارد که به دانش آموزان کشور بیش از گذشته توجه کنیم، ادامه داد: در کارهای فرهنگی همواره باید ولایت مدار باشیم تا با استفاده از همه ظرفیتهای موجود به مردم خدمت کنیم.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه دلها را باید به هم نزدیک کنیم، تاکید کرد: بدون توجه به حاشیهها باید فعالیتهای خود را انجام دهیم و در این راستا از توانمندیهای دانش آموزان و جوانان باید به خوبی استفاده کنیم.
خسرو پناه در ادامه تصریح کرد: با اخلاص و آرایش جنگی باید فعالیتهای خود را انجام دهیم و آمادگی دارم که در صورت نیاز پیگیریهای لازم را برای حل مشکلات استان در تهران انجام دهم.
وی تاکید کرد: نهادهای امنیتی باید حافظ فعالان اقتصادی در خراسان جنوبی باشند تا بتوانند در بستر فراهم شده، فعالیت کنند.
